بعد تصريحات رئيسي الاتحاد والأهلي .. رد نصراوي عنيف على "المجاملة المزعومة"

رد نصراوي على التصريحات التي استهدفت النادي في الساعات الماضية

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رد طلال عبد الله الرشيد، عضو شرف النصر الذهبي، على الاتهامات الموجهة إلى ناديه، بحصوله على مجاملات خاصة، في الميركاتو الصيفي الماضي.

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رئيسا الاتحاد والأهلي أنمار الحائلي وخالد العيسى، زعما خلال الساعات القليلة الماضية، أن الهلال والنصر حصلا على دعم خاص، من لجنة الاستقطابات؛ لضم أبرز النجوم العالميين، في الميركاتو الصيفي الماضي.

الرشيد كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "محاولة إلصاق المجامله بنادي النصر، مدري هي مزحة ولا كذبة ولا افتراء على الحقائق ولا برنامج كاميرا خفية".

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وأضاف عضو الشرف الذهبي: "إذا كان هناك مجاملات، فصاحبها معروف.. الكل يعلم من هو داخليًا، وللأسف حتى خارجيًا يتحدثون عن مجاملاته".

جدير بالذكر أن الرشيد، حرص في الأيام الماضية، على الرد على العديد من التصريحات؛ بما فيها كشفه عن كواليس التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والجهة التي تتحمل قيمة رواتبه.

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