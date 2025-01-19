أخبار الأهلي اليوم | حقيقة اجتماع جدة لضم فينيسيوس .. وتورط يايسله في "رحيل" ماكسيمين بعد إعلان بقائه!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد 19 يناير 2025

يرصد "جول" النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من يناير 2025م، وكل ما يدور حول الفريق.

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في الوقت الذي يشهد فيه النادي الأهلي حالة من الغليان بسبب النتائج السلبية وغياب الصفقات، كشف الإعلامي خالد الشنيف أن المدرب ماتياس يايسله هو المسؤول عن رحيل آلان سان ماكسيمين.

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انفجر خالد أبو راشد؛ عضو ذهبي وأمين المكتب التنفيذي بالأهلي سابقًا، في وجه مسؤولي قلعة الكؤوس من صندوق الاستثمارات العامة، بعد البيان الداعم للإدارة "المؤسسة الربحية" برئاسة لي كونجيرتون والمدير الرياضي رون جورلي.

يطمح الأهلي لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدم في مسابقة دوري روشن السعودي ولو أن الصدارة تبدو تتراوح بين الهلال والاتحاد لكن "الراقي" يريد التشبث بآماله كاملة.

هاجم غرم العمري؛ وكيل اللاعبين والناقد الرياضي، إدارة النادي الأهلي "المؤسسة الربحية"، مؤكدًا أن عمل الثنائي رون جورلي؛ الرئيس التنفيذي، ولي كونجيرتون؛ المدير الرياضي، غير واضح على الإطلاق، مطالبًا مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة بالتدخل والعمل بالقرب من الإدارة.

كون الجمهور هو من أنقذ رقبته من تحت مقصلة إدارة النادي الأهلي، خرج المدرب الألماني ماتياس يايسله لتوجيه أول رسالة لهم بعد الإعلان رسميًا على استمراره على رأس القيادة الفنية للراقي.

قرر نادي ريال مدريد، الردّ على أنباء الاجتماع الذي دار بين فريق سعودي، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، في جدة، من أجل بحث انتقال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الملكي، إلى دوري روشن.

GOAL

أصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS، تصنيفه السنوي لأفضل فريق للرجال في العالم، خلال عام 2024، بتواجد 700 فريق في القائمة، بناءً على إحصاءات الفرق خلال الفترة منذ 1 يناير وحتى 31 ديسمبر.

كشف النادي الأهلي، عن قراره النهائي بشأن مصير الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في بيان رسمي، ردًا على أنباء اقترابه من الرحيل عن قلعة الراقي بشكل مفاجئ.