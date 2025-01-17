أخبار الأهلي اليوم | فيجا يحكي معاناته في دوري روشن .. وبديل ماتياس يايسله ليس أليجري فقط!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 17 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 17 يناير 2025 وكل ما يدور حول الفريق.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

فجّر الإعلامي الرياضي سانتي آونا، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مفاوضات النادي الأهلي، مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري، من أجل تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بدءًا من الموسم الجديد 2025-2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أكد جابري فيجا لاعب وسط النادي الأهلي، على أن تجربته في دوري روشن السعودي ساعدت على تطوره كثيرًا، مؤكدًا على أنه يتطلع للعودة إلى أوروبا يومًا ما.

استقر النادي الأهلي على إقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله من تدريب الفريق، بسبب نتائج الفريق تحت قيادته، ليقترب مدرب آخر من خلافته خلال الوقت الحالي.

كل المؤشرات تؤكد أن المدير الفني الشاب ماتياس يايسله، لن يُكمل عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، و"سيرحل" في أقرب وقتٍ ممكن.

GOAL

يبدو أن كل شيء انتهى بين الأهلي ومدربه ماتياس يايسله بعد الخسارة الأخيرة أمام الخلود في دوري روشن السعودي، حيث بدأ النادي بالفعل تحركاته للتعاقد مع بديله.