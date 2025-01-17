أخبار الأهلي اليوم | فيجا يحكي معاناته في دوري روشن .. وبديل ماتياس يايسله ليس أليجري فقط!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 17 يناير 2025 وكل ما يدور حول الفريق.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
"تمت دون علمه" .. مفاوضات جورلي وكونجيرتون مع أليجري تحوّل يايسله إلى ضحية في الأهلي!
فجّر الإعلامي الرياضي سانتي آونا، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مفاوضات النادي الأهلي، مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري، من أجل تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بدءًا من الموسم الجديد 2025-2026.
"افتقدت إسبانيا كثيرًا" .. جابري فيجا يكشف عن معاناته بالسعودية ورغبته في العودة لأوروبا!
أكد جابري فيجا لاعب وسط النادي الأهلي، على أن تجربته في دوري روشن السعودي ساعدت على تطوره كثيرًا، مؤكدًا على أنه يتطلع للعودة إلى أوروبا يومًا ما.
ليس أليجري .. مدرب الأهلي الجديد في طريقه من ميلانو إلى السعودية لخلافة يايسله!
استقر النادي الأهلي على إقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله من تدريب الفريق، بسبب نتائج الفريق تحت قيادته، ليقترب مدرب آخر من خلافته خلال الوقت الحالي.
المباراة التالية
بديل ماتياس يايسله .. تطورات جديدة قد تغير حسابات الأهلي في صفقة ماسيميليانو أليجري
كل المؤشرات تؤكد أن المدير الفني الشاب ماتياس يايسله، لن يُكمل عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، و"سيرحل" في أقرب وقتٍ ممكن.
حٌسم مصير يايسله .. الأهلي يتحرك للتعاقد مع أليجري
يبدو أن كل شيء انتهى بين الأهلي ومدربه ماتياس يايسله بعد الخسارة الأخيرة أمام الخلود في دوري روشن السعودي، حيث بدأ النادي بالفعل تحركاته للتعاقد مع بديله.