بديل ماتياس يايسله .. تطورات جديدة قد تغير حسابات الأهلي في صفقة ماسيميليانو أليجري

منذ بداية الموسم الحالي ومستقبل يايسله أصبح غامضًا..

كل المؤشرات تؤكد أن المدير الفني الشاب ماتياس يايسله، لن يُكمل عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، و"سيرحل" في أقرب وقتٍ ممكن.

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يايسله تولى تدريب الأهلي في صيف عام 2023؛ حيث أعاد الفريق للمشاركة في بطولة النخبة الآسيوية، خلال الموسم الحالي 2024-2025، بل والتأهل إلى دور ثمن النهائي رسميًا؛ إلا أنه فشل في التتويج بأي لقب، مع تراجع النتائج "محليًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد الخسارة أمام الخلود (0-1) في الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي؛ تم الحديث عن إقالة يايسله، وتعيين المدرب جابرييل تشيوفي بدلًا منه حتى نهاية الموسم الحالي؛ على أن يستلم المدير الفني المخضرم ماسيميليانو أليجري المهمة، بداية من العام الرياضي الجديد 2025-2026.

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لكن.. الإعلامي الرياضي سالم آل كليب أثار جدلًا كبيرًا، مساء اليوم الخميس، بشأن صفقة تعاقد النادي الأهلي مع أليجري؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن آل كليب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وصول أليجري إلى مدينة جدة بالممكة العربية السعودية، خلال الـ48 ساعة القادمة؛ دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ما ذكره هذا الإعلامي يُثير طرح مجموعة من التساؤلات؛ أبرزها: "هل قدوم المدرب الإيطالي المخضرم إلى جدة يعني توليه قيادة الأهلي (الآن) وليس بداية من الموسم القادم؟!.. هل سيأتي أليجري إلى السعودية من أجل توقيع العقود فقط ومناقشة خطته مع الإدارة ثم استلام الفريق بداية من العام الرياضي الجديد؟!".

هذه الأسئلة قد تجيب عليها الساعات القليلة القادمة، حيث من الممكن أن الأهلي أعاد حساباته، وسيستلم أليجري المهمة فورًا دون الانتظار للموسم القادم؛ ولكن يبدو أن الشيء شبه المؤكد، أن علاقة يايسله مع الفريق الأهلاوي، قد وصلت إلى مرحلتها النهائية.

جدير بالذكر أن أليجري البالغ من العمر 57 سنة، لم يتول تدريب أي نادٍ، منذ الرحيل عن القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس، في شهر مايو من عام 2024.