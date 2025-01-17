"تمت دون علمه" .. مفاوضات جورلي وكونجيرتون مع أليجري تحوّل يايسله إلى ضحية في الأهلي!

كواليس مفاجئة في مفاوضات الأهلي مع أليجري..

فجّر الإعلامي الرياضي سانتي آونا، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مفاوضات النادي الأهلي، مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري، من أجل تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بدءًا من الموسم الجديد 2025-2026.

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وباتت خطة الإنجليزي رون جورلي، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي، والمدير الرياضي لي كونجيرتون، هي إقالة الألماني ماتياس يايسله من تدريب الفريق الكروي الأول، بعد التوصل لاتفاق مع ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، مع تعيين المدرب جابرييل تشيوفي لقيادة الراقي حتى نهاية الموسم الجاري.

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وذكر آونا، عبر منصة (إكس)، بأن ماتياس يايسله لم يتم إبلاغه من قِبل إدارة الأهلي، بأنه قد يرحل عن منصبه، ولم يتم الاتصال به من الإدارة، مضيفًا أن الجماهير أظهرت دعمها ليايسله، وضد تغيير الجهاز الفني للفريق.

وتعرضت إدارة الأهلي، للكثير من الانتقادات، خلال الفترة الماضية، في ظل سوء ميركاتو الراقي، وعدم تدعيم الفريق بالصفقات المطلوبة، خاصة وأن يايسله طالب الإدارة في أكثر من مناسبة، بتدعيم الفريق بالصفقات، خاصة في مركز الجناح الأيسر، الذي يشهد أزمة لعدم وجود بديل للفرنسي آلان ماكسيمين الذي تمت إعارته إلى صفوف فنربخشه التركي.

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ويرتبط يايسله بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2026، فيما شهد الفريق تذبذبًا في نتائجه، على المستوى المحلي، حيث يحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة، فيما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ32، بينما يتألق الراقي على المستوى القاري، حيث يحتل وصافة مجموعة الغرب، في دوري النخبة الآسيوية، برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، ليتأهل برفقته إلى ثمن نهائي البطولة.