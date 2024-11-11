أخبار الأهلي اليوم | سبب أزمة الراقي في توثيق البطولات وصديق إيفان توني يكشف سر عشقه للسعودية رغم المعاناة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الإثنين الموافق الـ11 من نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الإثنين الموافق الـ11 من نوفمبر 2024.

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"هذا ما يميز بطولات الهلال" .. رئيس التوثيق السابق يرد بالأدلة على عدم احتساب دوريات النصر والأهلي!

كشف تركي الخليوي، رئيس لجنة توثيق البطولات السابق، عن حقيقة وجود اللجنة لخدمة نادي الهلال، كما رد على شكاوى النصر والأهلي بعدم احتساب بطولاتهم في الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

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بين دفاع يايسله وهجوم جماهير الأهلي .. "سبب غريب" يجعل إيفان توني عاشقًا للسعودية

"لا يزال بحاجة للوقت من أجل التأقلم"، هكذا دافع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن المهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي لا يزال مستواه مثار جدل أمام جماهير الراقي. (طالع التفاصيل)

"الأمر يخص الأندية وهناك شرط واضح!" .. رابطة الدوري السعودي تتبرأ من "ذنب" ارتفاع أسعار تذاكر المباريات

برأ عمر بترجي، مدير الاتصال برابطة دوري المحترفين السعودي، الرابطة من اتهام الجمهور لها بالوقوف خلف ارتفاع أسعار تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، خاصة تلك الخاصة بالهلال والنصر. (طالع التفاصيل)

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حسين عبدالغني يعترف بـ"ظلم" مدرب الأهلي .. ومحمد نور: لو تدلع ولدك ما تقدر تسيطر عليه!

وجه حسين عبد الغني، أسطورة النادي الأهلي، رسالة دفاعية عن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة الأول، مؤكدًا أن رحيله عن النادي لن يغير أي شيء من أزمته الحالية. (طالع التفاصيل)

"قرار صعب ولكن!" .. رابطة دوري روشن تكشف أخيرًا سبب نقل مباراتي الأهلي والاتحاد من الجوهرة المشعة

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي أخيرًا عن سبب القرار الجدلي بنقل مباراتي الاتحاد والأهلي في دوري روشن السعودي من ملعب الجوهرة المشعة إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل. (طالع التفاصيل)

آلان سان ماكسيمين ينفجر .. هدف رائع واحتفال أروع لجناح الأهلي المعار مع فنربخشة

سجل الفرنسي آلان سان ماكسيمين مهاجم فنربخشه التركي، الذي يلعب له على سبيل الإعارة من الأهلي السعودي، هدفًا رائعًا في فوز فريقه برباعية نظيفة على سيفاس سبور في الجولة الـ12 من الدوري التركي. (طالع التفاصيل)

"إصابة دفاعية في كل فريق" .. غياب ثنائي الأهلي والعين الإماراتي عن مواجهة النخبة الآسيوية

تأكد غياب اثنين من لاعبي الأهلي والعين الإماراتي، قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد، في 25 نوفمبر الجاري، ضمن حساب الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. (طالع التفاصيل)