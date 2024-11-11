"هذا ما يميز بطولات الهلال" .. رئيس التوثيق السابق يرد بالأدلة على عدم احتساب دوريات النصر والأهلي!

بطولات الهلال ليس بها شبهة!

كشف تركي الخليوي، رئيس لجنة توثيق البطولات السابق، عن حقيقة وجود اللجنة لخدمة نادي الهلال، كما رد على شكاوى النصر والأهلي بعدم احتساب بطولاتهم في الدوري السعودي.

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وقال الخليوي، عبر بودكاست "المواجهة مع البكيري"، إن جماهير مختلف الأندية، بين الأهلي والنصر والاتحاد، تشهد بأن الهلال هو الأكثر فوزًا بالبطولات، مضيفًا أن ما يميز بطولات الهلال أنها "بلا شبهة".

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وأوضح "ما ساعد الهلال أن كافة بطولاته جاءت بعد تأسيس الاتحاد السعودي، وليس بها أي التباس، بطولاته واضحة، الدوري الممتاز وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد والسوبر وكأس الخليج".

ورد الخليوي على اعتراضات نادي النصر حول عدم احتساب بطولاته، قائلًا "صدر قرار رسمي حول بطولة الدوري التصنيفي، بالتقسيم إلى الدوري الممتاز والدرجة الأولى، كما أن الاتحاد السعودي بأن الدوري المشترك يندرج تحت كأس الاتحاد السعودي، وليس به صعود وهبوط، والبطل لم يمثلنا خارجيًا، ما جعلنا نحسبها بطولة رسمية، ولكنها ليست دوري ممتاز، وكذلك الدورة التصنيفية اعتبرناها بطولة، خارج إطار الدوري الممتاز".

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ووجه الخليوي ردًا على اعتراضات الأهلي، بقوله "بطولة المملكة على سبيل المثال، الأهلاويون يعتبرونها (دوري)، ولكن صدر قرار بأن بطولة المملكة تندرج على درع وزارة العمل، وقمنا باحتسابها بطولة رسمية لهم، وليست في الدوري".