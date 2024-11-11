بين دفاع يايسله وهجوم جماهير الأهلي .. "سبب غريب" يجعل إيفان توني عاشقًا للسعودية

صديق إيفان توني يؤكد عشقه للسعودية..

"لا يزال بحاجة للوقت من أجل التأقلم"، هكذا دافع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن المهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي لا يزال مستواه مثار جدل أمام جماهير الراقي.

وانتقل إيفان توني إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي، قادمًا من برينتفورد الإنجليزي، بعقد حتى نهاية موسم 2028، وتمكن الإنجليزي من إحراز 3 أهداف في 8 مباريات بدوري روشن، فيما غاب عن التسجيل في مواجهات النصر والهلال والاتحاد، كما خاض مهاجم الراقي 4 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة، ولم يسجل أي هدف.

ورغم الانتقادات اللاذعة التي يقابلها إيفان توني، من قِبل جماهير الأهلي، والتي دفعته لإغلاق التعليقات عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، إلا أن المهاجم الإنجليزي - بالمجمل - يشعر بالسعادة من تواجده في السعودية.

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هذا الأمر كشفت صحيفة The Sun، أن إيفان توني يعشق المملكة لأنها تذكره بمدينة ميلتون كينيز، بقطع النظر عن درجة الحرارة المرتفعة، مقارنة بالمدينة البريطانية التي قابل فيها كيتي بيو، والدة طفليه.

وذكر صديق إيفان توني، إن اللاعب يحب الحياة في السعودية، ولو لم تكن هناك آشعة الشمس، لاعتقد أنه في (مقاطعة) باكينجهامشير، مضيفًا أن المملكة لديها نفس نظام المباني والطرق، كما أن الخروج أمر صعب بسبب الثقافة والحرارة، ولكن هذا يعني أنه يحصل على وقت ممتع مع العائلة"، علمًا بأن توني كان متواجدًا في تلك المقاطعة، عندما لعب في نادي بيتربورو قبل انتقاله إلى برينتفورد.

وانتقل إيفان توني (28 عامًا) إلى صفوف الأهلي، بقيمة 42 مليون يورو، فيما يتوقع أن يحصل المهاجم الإنجليزي على مبلغ 50 مليون كراتب سنوي خلال فترة تواجده مع الراقي.