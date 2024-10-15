أخبار الأهلي اليوم | اتهام للراقي بالتسبب في أزمة المنتخب السعودي .. وقرار جديد قبل قمة الريان الآسيوية

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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خاص | "الأهلي شريك في الأزمة!" .. نايف هزازي يكشف عن "نقاط ضعف" منتخب السعودية

كشف نايف هزازي، مهاجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم السابق، عن "نقاط ضعف" الأخضر، والتي تهدد مشواره في تصفيات كأس العالم (طالع التفاصيل).

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"بعد ارتباط اسمه بتدريب الأهلي" .. روي فيتوريا يقترب من هذا الفريق السعودي!

اقترب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من العودة إلى دوري روشن للمحترفين مجددًا، خلال الأيام القادمة (طالع التفاصيل).

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قرار جديد من الأهلي قبل قمة الريان الآسيوية

اتخذت الإدارة الأهلاوية "قرارًا جديدًا"، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الريان القطري، مساء يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، ببطولة النخبة الآسيوية 2024-2025.

الإدارة الأهلاوية قررت سفر بعثة الفريق من الدمام إلى قطر "مباشرة"، دون العودة إلى مدينة جدة، وذلك بعد لقاء الخليج في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، والمقرر يوم الجمعة القادم، بسبب ضيق الوقت؛ حسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية".

إدوارد ميندي: أفكر في جماهير الأهلي والسعودية توفر لنا كل شيء

أكد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى النادي الأهلي السعودي، أنه دائمًا ما يُفكر في جماهير الراقي؛ بسبب مساندتهم المستمرة للفريق الأول، مهما كانت الظروف أو النتائج.

ميندي شدد في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن أي لاعب محترف في السعودية لابد أن يقدم أفضل ما لديه داخل الملعب؛ خاصة أن الدولة توفر لهم الأمان وكل سُبل الراحة، ولا يوجد ما يشغلهم خارج المستطيل الأخضر.

"تخريب وتحريض اللاعبين!" .. مسؤول النصر السابق يكشف عن خطة إفشال صندوق الاستثمارات

قبل بداية الموسم الرياضي الماضي "2023-2024"، تحولت 70% من أسهم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، إلى صندوق الاستثمارات السعودي؛ كخطوة أولى نحو الخصخصة الرياضية في البلاد (طالع التفاصيل).