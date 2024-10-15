خاص | "الأهلي شريك في الأزمة!" .. نايف هزازي يكشف عن "نقاط ضعف" منتخب السعودية

منتخب السعودية يتواجد في "مجموعة نارية"..

كشف نايف هزازي، مهاجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم السابق، عن "نقاط ضعف" الأخضر، والتي تهدد مشواره في تصفيات كأس العالم.

منتخب السعودية يستضيف مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، نظيره البحريني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

هزازي أشار في تصريحات خاصة لـ"فوتبول كو"، إلى معاناة المنتخب السعودي من "أزمة مهاجمين" كبيرة؛ حيث غاب اللاعبون الذين يجيدون في مركز رأس الحربة، عن تسجيل أي هدف للأخضر، خلال المباريات الأخيرة.

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واعتبر مهاجم المنتخب السعودي السابق، أن عملاق جدة الأهلي "شريكًا" في هذه الأزمة؛ بالقول: "كان لدينا فراس البريكان؛ يسجل الكثير من الأهداف".

وكشف عن أن مستوى البريكان تراجع مؤخرًا، وأصبح اللاعب لا يسجل الأهداف؛ بعد أن تم تغيير مركزه في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من رأس الحربة إلى الجناح الهجومي.

وإلى جانب الأزمة الهجومية.. شدد نايف هزازي على أن هناك مشكلة أخرى يُعاني منها المنتخب الوطني؛ وهي التنظيم الدفاعي في "الكرات العالية"، التي أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على الأخضر، في التصفيات الحالية.

وحذر هزازي في نهاية حديثه، من إجادة نجوم منتخب البحرين الأول لكرة القدم لـ"الكرات العالية"؛ سواء من الركنيات أو الضربات الثابتة.

جدير بالذكر أن السعودية تحتل "المركز الثالث"، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم، برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، وبفارق الأهداف عن منتخب البحرين "الرابع"؛ في الوقت الذي تتأخر فيه بفارق نقطة عن أستراليا "الوصيفة" و6 نقاط عن اليابان "المتصدرة"، اللتين لعبتا 4 لقاءات.

