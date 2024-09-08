أخبار الأهلي اليوم | رسالة محبطة لإيفان توني وخبر سار قبل قمة النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق الثامن من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الثامن من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"انتهت مسيرتك مع إنجلترا" .. تحذير قوي لإيفان توني بعد انتقاله إلى الأهلي!

تلقى النجم الإنجليزي إيفان توني تحذيرًا قويًا، بعد أن انتقل بشكل رسمي إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي 2024، قادمًا من برينتفورد. (طالع التفاصيل)

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قبل قمة النصر والأهلي .. العالمي يتلقى ضربة مقلقة والراقي ينتعش بخبر سار

يفتتح النصر والأهلي قمم الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، عندما يستضيف ملعب الأول بارك مواجهتهما ضمن الجولة الثالثة في 13 من سبتمبر الجاري. (طالع التفاصيل)

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رسالة إلى عمر السومة ووعيد للهلال والأهلي .. عبدالرزاق حمدالله: استمراري في السعودية دليل على قيمتي

أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الشباب السعودي، على تجديد طموحه في الموسم الجديد، مشددًا على ثقته في قدرة الليوث على التتويج ببطولة خلال 2024-2025، متوعدًا منافسيه في الوقت ذاته. (طالع التفاصيل)

بعد شد وجذب مع الاتحاد .. الأهلي يستسلم في أزمة "الجوهرة المشعة"!

استسلمت إدارة الأهلي في الأزمة الدائرة مع الاتحاد منذ أيام، بسبب الصراع على ملعب "الجوهرة المشعة"، ليبدأ في اتخاذ خطوة رسمية لإنهاء المشكلة. (طالع التفاصيل)

"مثل العلكة التي تلتصق بالملابس" .. جماهير الأهلي تسخر من خالد العيسى بعد قراره الطارئ!

لاقى خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، انتقادات جديدة من قِبل جماهير النادي، عقب قرار طارئ لإنقاذ إدارة المؤسسة، بعد أنباء استقالة عدد من الأعضاء خلال الفترة المُقبلة. (طالع التفاصيل)

"على رأسه ريشة؟!" .. تصرف فهد بن نافل في التدريبات يثير الجدل حول "معاملة خاصة" للهلال

يتمتع فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي "المؤسسة غير الربحية"، بامتيازات خاصة، لا يتمتع بها نظراؤه في النصر، الاتحاد والأهلي، وهو ما يثير الجدل بين الحين والآخر. (طالع التفاصيل)