"مثل العلكة التي تلتصق بالملابس" .. جماهير الأهلي تسخر من خالد العيسى بعد قراره الطارئ!

الأهلي واجه أزمة إدارية بسبب سوء الميركاتو الصيفي..

لاقى خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، انتقادات جديدة من قِبل جماهير النادي، عقب قرار طارئ لإنقاذ إدارة المؤسسة، بعد أنباء استقالة عدد من الأعضاء خلال الفترة المُقبلة.

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وكشفت تقارير عن استعداد عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الأهلي، لتقديم استقالتهم، احتجاجًا على سوء الميركاتو الصيفي، إلا أن خالد العيسى، يرفض السير على خطى هؤلاء الأعضاء، متمسكًا بالبقاء في منصبه، فيما قرر خالد الهندي، نائب رئيس المجلس، الاستقالة من منصبه.

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وذكرت صحيفة "عكاظ" أن رئيس الأهلي، خالد العيسى، نجح في إقناع عدد من أعضاء المؤسسة غير الربحية، بعدم تقديم استقالاتهم، والاستمرار في مناصبهم خلال المرحلة المُقبلة.

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وحملت رسائل الجماهير الأهلاوية سخرية كبيرة تجاه خالد العيسى، بين وصفه بأنه يهدف فقط لحماية مقعده في رئاسة النادي، فيما وصفه متابعون بأنه "مثل العلكة التي تلتصق بالملابس"، وأن قراره يمثل النجاح الوحيد الذي حققه منذ توليه الرئاسة.

واكتفى الأهلي بإبرام صفقتين فقط خلال موسم الميركاتو الصيفي، الذي أغلق أبوابه يوم الإثنين الماضي، بالتعاقد مع المحور البرازيلي أليكساندر، والمهاجم الإنجليزي إيفان توني، فيما قرر النادي التخلي على عدد من عناصر الفريق، مثل الفرنسي آلان ماكسيمان الذي تمت إعارته إلى فنربخشة التركي، فضلًا عن رحيل هيثم عسيري إلى القادسية، وعبد الباسط هندي إلى الاتفاق، وإبراهيم الزبيدي للعروبة، ومراد خضري إلى الوحدة.