أخبار الأهلي اليوم | النصر يتقدم في سباق كاسيميرو، وعودة الداعم الكبير للمشهد الرياضي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 4 يونيو 2024
الجمهور يستخدم منصة إكس جيدًا
رسالة من إدوارد ميندي إلى جماهير الأهلي..
الموضوع يُستكمل بالأسفل
بونو "الحارس الأفضل" في الملاعب السعودية..
"من الخاسر" اللاعب أم النادي؟..
كواليس جديدة في الأهلي..
بعد تحقيق إنجاز التأهل لدوري النخبة الآسيوية..
النصر والأهلي في صراع على لاعب الوسط البرازيلي
نجوم اليورو في السعودية | بكاء رونالدو ونهاية حزينة لصاحب الهدف الخرافي .. وصياح الديوك بعودة "النجم الخلوق"
ماذا قدم نجوم (يورو 2024) في الملاعب السعودية؟
النادي التركي ليس الوحيد الراغب في ضم اللاعب