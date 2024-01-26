أخبار الأهلي اليوم | التعاقد مع "هداف الشباب" .. وأول رد من رياض محرز بعد فضيحة الجزائر

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق الـ26 من يناير 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ26 من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أعلن رحيله عن منتخب الجزائر نهائيًا؟ .. رياض محرز يعترف بالفشل ويكشف المتهم الأول في إفريقيا!

أعرب الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، عن إحباطه الكبير؛ بعد توديعه مسابقة كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده، من دور المجموعات (طالع التفاصيل).

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معجزة الميركاتو .. "مفاجأة ملكية" تمهد لانتقال كيليان مبابي إلى السعودية!

"الصفقة صعبة ولكنها ليست مستحيلة".. هكذا ينظر الكثيرون لـ"انتقال" النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

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"هداف الشباب" .. الأهلي يخطف موهبة سعودية جديدة

حسم مسؤولو النادي الأهلي السعودي، التعاقد مع أحد المواهب الشابة في المملكة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

"نتعرض للحرب والأعذار وقحة" .. جماهير الأهلي تنفجر بسبب تأخر التعاقد مع الأفضل في العالم

يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة ومنصة "إكس" تحديدًا، أصبحت المتنفس الوحيد أمام جماهير النادي الأهلي؛ للتعبير عن غضبها من فشل الصفقات الواحدة تلو الأخرى (طالع التفاصيل).

مدرب الأهلي السابق "المثير للجدل" يعود إلى دوري روشن السعودي!

عاد مدرب الأهلي السابق الذي أثار الجدل من قبل، من أجل التدريب في دوري روشن السعودي، وذلك بعد فترة من الغياب دامت حوالي 6 أشهر! (طالع التفاصيل).

"لن نخطفك من سيدات فرنسا" .. عرض مؤقت إلى هيرفي رينارد لإنقاذ مهمة ثنائي النصر والأهلي الدولية

تلقى هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات، عرضًا مفاجئًا؛ لقيادة كوت ديفوار، منظم النسخة الحالية من بطولة كأس أمم إفريقيا (طالع التفاصيل).

تسجيلات وأزمة سياسية .. نجوم خاصمتهم التكريمات رغم مسيرتهم التاريخية

اشكتى النجم السوري عمر السومة، من قرار استبعاده من قائمة منتخب بلاده المشاركة في كأس آسيا 2023، كما أنه لم يحصل على التكريم المناسب من جانب ناديه الأهلي، حيث أكد أن طريقة رحيله عن النادي غير لائقة بتاريخه (طالع التفاصيل).

كأس إفريقيا | "مفاجأة ساديو ماني وتواجد نجم الهلال" .. المغرب يسيطر على تشكيل دور المجموعات المثالي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء يوم الخميس، عن "التشكيل المثالي" لدور المجموعات بمسابقة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 (طالع التفاصيل).