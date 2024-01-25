"نتعرض للحرب والأعذار وقحة" .. جماهير الأهلي تنفجر بسبب تأخر التعاقد مع الأفضل في العالم

جماهير الأهلي تنتفض من جديد..

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يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة ومنصة "إكس" تحديدًا، أصبحت المتنفس الوحيد أمام جماهير النادي الأهلي؛ للتعبير عن غضبها من فشل الصفقات الواحدة تلو الأخرى.

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في الفترة الماضية.. استخدمت الجماهير الأهلاوية، مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمهاجمة المسؤولين سواء في لجنة الاستقطابات أو مجلس إدارة النادي؛ بسبب ضياع بعض الصفقات المهمة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

واليوم وعبر وسم باسم "#ماسارا_مطلب_الاهلي" بمنصة "إكس"، أعرب عشاق الراقي، عن استغربهم من عدم حسم التعاقد مع المدير الرياضي الإيطالي فريدريك ماسارا، رغم الاتفاق معه منذ شهر نوفمبر الماضي.

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وفي هذا السياق.. كتب حساب باسم "abo osama" عبر الوسم: "تواصل فراس الشريّف مع الرئيس التنفيذي رون، وتأخير قدوم مسارا بأعذار واهية يثير الشك.. هل سيستخدم ضد الأهلي ويكون العذر الوقح للتفريط بالمكتسبات؟! القادم سيظهر حقيقة ذلك الشك".

بينما تساءلت "om anas"، عن سبب فرض الأمر الواقع والتعجيز للراقي وجمهوره، على الرغم من أن اللجان التنفيذية فى الأندية الثلاث الأخرى "الهلال والنصر والاتحاد"، تعمل بأريحية ودون تسلط وإجبار؛ قائلة: "لماذا الأهلي فقط المحارب؟!".

أما محمد مشعل؛ قال: "سألت هذا السؤال سابقًا وأعيد.. لماذا فقط النادي الأهلي من تتم عرقلته وتأخير وتحويل اللاعبين والآن المدير الرياضي ماسارا رغم اتفاقه مع النادي منذ شهرين؟".

جدير بالذكر أن فريدريك ماسار، عمل في نادي ميلان الإيطالي في الفترة من 2019 إلى 2023؛ ونجح في إعادة الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج مجددًا، بالحصول على لقب الدوري المحلي 2021-2022، مع التأهل إلى نصف نهائي أبطال أوروبا الموسم الماضي؛ كما حصل على جائزة أفضل مدير رياضي في العالم 2022.

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