مدرب الأهلي السابق "المثير للجدل" يعود إلى دوري روشن السعودي!

أحد المدربين المثيرين للجدل يعود إلى دوري روشن السعودي

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عاد مدرب الأهلي السابق الذي أثار الجدل من قبل، من أجل التدريب في دوري روشن السعودي، وذلك بعد فترة من الغياب دامت حوالي 6 أشهر!

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وأعلن نادي أبها بشكل رسمي، عن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، وذلك من أجل خلافة المدرب التونسي يوسف المناعي.

ولم يكشف نادي أبها عن مدة عقد بيتسو موسيماني مع الفريق الجنوبي، وذلك بعد التعاقد معه ليعود إلى دوري روشن السعودي مرة أخرى.

موسيماني قاد فريق الأهلي للعودة إلى دوري روشن السعودي، بعد الهبوط إلى دوري يلو، ولكن إدارة النادي قررت عدم استمراره بعد العودة إلى دوري المحترفين.

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وكان بيتسو قد أثار الجدل بعد رحيله عن الأهلي بشأن مستحقاته المالية، حيث أكد على أنها لا تمثل 1% من قيمة عقد كريم بنزيما مع الاتحاد، ولكن الراقي لم يدفع له مستحقاته.

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