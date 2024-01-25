"هداف الشباب" .. الأهلي يخطف موهبة سعودية جديدة

موهبة سعودية جديدة تنضم إلى النادي الأهلي

SHAHID

حسم مسؤولو النادي الأهلي السعودي، التعاقد مع أحد المواهب الشابة في المملكة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024".

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جماهير الأهلي أعربت عن غضبها الشديد، خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب عدم تعاقد الإدارة، مع أي صفقة جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الأول، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الخميس، تعاقد الأهلي مع المهاجم الواعد محمد آل هتيله، البالغ من العمر 19 سنة، قادمًا من صفوف نادي نجران.

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الصحيفة كشفت عن أن آل هتيله؛ هو أحد أبرز المواهب السعودية الحالية؛ حيث توّج هدافًا لدوري الفئات السنية مع نجران، قبل أن يوقع عقود انتقاله مع قلعة الراقي.

ومن ناحيته.. قدّم المهاجم الواعد، شكره لإدارة نادي نجران؛ للسماح له بتحقيق حلمه، بارتداء شعار الأهلي، واعدًا جماهير الراقي، ببذل قصارى جهده من أجل الحصول على ثقتهم وإسعادهم.

جدير بالذكر أن مروان القشعم، عضو شرف النادي الأهلي، قد أشاد كثيرًا بمحمد آل هتيله، مؤكدًا على أنه يملك سجلًا تهديفيًا رائعًا، بتسجيله 19 هدفًا في الموسم الرياضي الماضي، مع شباب نجران.

SHAHID