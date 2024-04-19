أخبار الأهلي اليوم | الاتحاد يستغل الراقي لتحقيق هدفه .. وحقيقة عقوبة "الانضباط" الصادمة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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بعد ليلة البيانات الساخنة .. حقيقة "معاقبة" النصر والاتحاد والأهلي بسبب الهلال

ليلة ساخنة عاشتها الساحة الرياضية السعودية، مساء أمس الأربعاء؛ بسبب البيانات التي أصدرتها أندية النصر والاتحاد والأهلي (طالع التفاصيل).

"الأهلي واستهتار بالمنافس" .. كواليس التسيب الغريب في معسكر الهلال قبل كارثة العين

بعد 34 انتصارًا متتاليًا، سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في فخ الخسارة أمام العين الإماراتي؛ وسط تضارب في الآراء، بشأن السبب في ذلك (طالع التفاصيل).

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على طريقة الأهلي .. خطة السعودية لخطف موهبة برشلونة وصفقة مانشستر سيتي الجديدة

على عملاقي إسبانيا برشلونة وريال مدريد الحذر؛ فخطة المملكة العربية السعودية، لتطوير القطاع الرياضي في البلاد، لن تقتصر على الأسماء العالمية الكبرى فقط (طالع التفاصيل).

"لا نرعى بيانات مثلكم" .. عضو الهلال الذهبي يُحرج متحدث الأهلي السابق!

مازالت أزمة تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال في دوري روشن السعودي مشتعلة في الشارع الرياضي السعودي، الأمر الذي جعل هناك شد وجذب بين عدة أطراف (طالع التفاصيل).

"عاملوا الهلال مثل ريال مدريد" .. وليد الفراج يُثير الجدل مجددًا بشأن أزمة التأجيل!

أثار الإعلامي وليد الفراج الجدل مرة أخرى، بشأن تأجيل مباراة كلاسيكو الأهلي ضد الهلال، مستشهدًا بنادي ريال مدريد الإسباني! (طالع التفاصيل).

"بطريقة راقية تضع اتحاد الكرة في حرج كبير" .. الاتحاد يطلب تأجيل كلاسيكو الهلال رسميًا

تقدّم مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الخميس، بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة المحلي؛ لـ"تأجيل" الكلاسيكو الكبير أمام الهلال، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين (طالع التفاصيل).

"صرخة ضد الظلم" .. الاتحاد يكشف أسرارًا لأول مرة وراء موقفه المُعادي للهلال

كشف نادي الاتحاد السعودي، كواليس بياناته المثيرة للجدل، على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ احتجاجًا على تأجيل مباراة الهلال والأهلي، في دوري روشن للمحترفين (طالع التفاصيل).

من عبدالرزاق حمدالله وكريستيانو رونالدو إلى وليد الفراج .. "الصياح" في السعودية على خطى محمد صلاح!

كشف نادي الاتحاد السعودي، كواليس بياناته المثيرة للجدل، على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ احتجاجًا على تأجيل مباراة الهلال والأهلي، في دوري روشن للمحترفين (طالع التفاصيل).

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