"الأهلي واستهتار بالمنافس" .. كواليس التسيب الغريب في معسكر الهلال قبل كارثة العين

الهلال قدّم واحدة من أسوأ مبارياته الآسيوية..

بعد 34 انتصارًا متتاليًا، سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في فخ الخسارة أمام العين الإماراتي؛ وسط تضارب في الآراء، بشأن السبب في ذلك.

الهلال خسر (2-4) أمام مستضيفه العين، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، مساء اليوم الخميس، عن "كواليس صادمة" وراء سقوط الزعيم الهلالي، أمام الفريق العيناوي.

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الشمراني اعترف في تصريحات عبر "إذاعة الرياض"، بأن نجوم نادي الهلال "لم يحترموا" تاريخ العين، بطل الإمارات وحامل لقب دوري أبطال آسيا سابقًا.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن نجوم الهلال - خلال تواجدهم في المعسكر الذي سبق مواجهة العين -؛ كانوا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن صفحاتهم بتطبيق "سناب شات"، كانت مفتوحة باستمرار.

وإلى جانب ذلك.. أشار إلى أن معسكر الزعيم الأزرق، كان منشغلًا بالحديث عن أزمة تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي، في دوري روشن السعودي للمحترفين، دون التطرق إلى أهمية المواجهة الآسيوية أمام العين.

وأكد أحمد الشمراني في نهاية حديثه، على أنه في الجهة المقابلة؛ كان جميع نجوم الفريق الإماراتي "منغلقين" على أنفسهم، خلال المعسكر الذي سبق القمة الآسيوية أمام الهلال، وكان كل تركيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية، على أرضهم ووسط جماهيرهم.