أخبار الاتحاد اليوم | والد صلاح يخرج عن صمته .. وانفجار نجم العميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة الموافق الثامن من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الجمعة، الموافق الثامن من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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لأول مرة .. والد محمد صلاح يتحدث عن انتقال نجله إلى الاتحاد

لأول مرة.. يخرج صلاح غالي، والد النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، للحديث أمام وسائل الإعلام، عن مستقبل نجله؛ بعد عرض الاتحاد التاريخي، لضمه. "اقرأ التفاصيل"

هروب من المنزل وتجارة مخدرات وضحية أب .. "الجانب المظلم" من حياة نجوم الدوري السعودي

تتحدث عنهم صحف العالم وعن نجاحاتهم الباهرة، هناك قطاع عريض من الشباب يحلم بالوصول لما وصلوا إليه، وآخرون يطلقون النظر بـ"عين حاسدة"، لما يتقاضونه من ملايين ومليارات في بعض الأحيان. "اقرأ التفاصيل"

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"انتظرت الإنصاف من الاتحاد ولم يحدث!" .. عبدالرحمن العبود ينفجر بعد نهاية الميركاتو

يبدو أن عبد الرحمن العبود؛ جناح الاتحاد السعودي، عانى الكثير خلال الفترة الماضية، حتى اضطر للخروج عن صمته، والشكوى علنًا من طريقة معاملته في النادي الجداوي. "اقرأ التفاصيل"

30 دقيقة فقط! .. كواليس مثيرة في فشل رحيل جوتا عن الاتحاد في اللحظات الأخيرة

حاول نادي الاتحاد خلال اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية، التخلص من النجم البرتغالي فيليبي جوتا، بسبب اكتمال عدد المحترفين بالفريق، ولكن المحاولات باءت بالفشل. "اقرأ التفاصيل"

هربوا في اللحظات الأخيرة .. 10 صفقات أحرجت الأندية السعودية في الميركاتو الأضخم بالتاريخ

أُسدِل الستار في منتصف ليل الخميس، الموافق السابع من سبتمبر 2023، على أضخم ميركاتو في تاريخ المملكة العربية السعودية، والذي شهد التعاقد مع نجوم عالميين من "الفئة الأولى". "اقرأ التفاصيل"

مركب الاتحاد ستغرق بسبب صلاح؟ "ريال مدريد لم يضم مبابي"

عبرت جماهير نادي الاتحاد عن غضبها بسبب فشل ناديها في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، حيث وصف البعض المشهد بأنه مثل السفينة التي تغرق! "اقرأ التفاصيل"

طارق حامد: الاتحاد حرمني من "حلمي" .. وهذا موقفي من الانتقال إلى الأهلي!

كشف طارق حامد لاعب وسط نادي ضمك عن رأيه في استغناء نادي الاتحاد عن خدماته، متحدثًا عن العروض التي وصلت له مؤخرًا من أجل التعاقد معه. "اقرأ التفاصيل"

بعد فشل ضمه في الصيف .. رد فعل مفاجئ من الاتحاد تجاه صلاح في شتاء 2024

لم ينجح نادي الاتحاد في حسم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن مو مازال هدفًا للعميد. "اقرأ التفاصيل"

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