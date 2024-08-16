أخبار الاتحاد اليوم | حسم موقف نجولو كانتي .. والموافقة على رحيل ثنائي العميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024.

معسكرات أزمات لا إعداد .. استفزازات كاسترو وانفلات في الاتحاد وأزمة سعود مع الهلال

كان ظهور فريق النصر في مباراة التعاون، جدليًا أمام جماهير الأصفر، حول أداء الفريق، ومدى التسرع في الحكم على البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، والذي اشتدت مطالب الجماهير بإقالته في الفترة الماضية، على خلفية نتائج النادي العاصمي خلال مبارياته التجريبية في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد (2024-2025). "اقرأ التفاصيل"

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هل سينتقل إلى برشلونة أو أتلتيكو مدريد؟ الاتحاد يرد على العروض الأوروبية لنجولو كانتي

حسم نادي الاتحاد موقفه من رحيل نجمه الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى عروضًا من برشلونة وأتلتيكو مدريد. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعد أحداث السوبر .. عضو رابطة الأهلي يتوعد بفضح كذب الهلاليين والاتحاديين ويفتح النار على إدارة خالد العيسى

توعد أحد أعضاء رابطة مشجعي النادي الأهلي، كل من "يسيء" إلى مدرج الراقي؛ وذلك بعد كلاسيكو الهلال الكبير، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

"أتمنى أن لا يتحول إلى وجبة دسمة" .. وكيل نجم الاتحاد يكشف حقيقة طلب لوران بلان الاستغناء عنه!

رد رفيع الشهراني، وكيل أعمال عبدالرحمن العبود، جناح نادي الاتحاد السعودي، على أنباء طلب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الاستغناء عن اللاعب. "اقرأ التفاصيل"

"شطب ومفاجآت أخرى" .. الاتحاد يستعد لـ"قرارات تاريخية" بقيادة مسؤول كبير!

اتخذ أحد المسؤولين في نادي الاتحاد السعودي، مجموعة من القرارات "التاريخية" المفاجئة؛ وذلك لتنفيذها بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

"تحدٍ صريح لرغبة لوران بلان" .. موافقة بلانيس ودومينجوس سواريز على رحيل ثنائي الاتحاد

في مفاجأة جديدة.. يودع نادي الاتحاد السعودي وجمهوره، خلال الساعات القليلة القادمة، "اثنين" من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

بسبب أحداث ودية فارينزي .. الاتحاد يتخذ قرارًا حاسمًا ضد طلال حاجي وفرحة الشمراني!

اتخذ المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق نادي الاتحاد قرارًا حاسمًا، بشأن ثنائي الفريق طلال حاجي وفرحة الشمراني، بسبب الأحداث التي حدثت في مواجهة فارينزي البرتغالي. "اقرأ التفاصيل"

سيغيب عن ودية القادسية .. الاتحاد يتخلص أخيرًا من جوتا!

تخلص أخيرًا نادي الاتحاد من أحد نجومه الذي كان يبحث عن بيعه أو إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"