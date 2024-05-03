أخبار الاتحاد اليوم | مهمة صعبة للحفاظ على ثلاثي النمور .. ومنافس جديد للؤي ناظر!

"كب العشاء على بلاطهم" .. مطالبة بتوضيح من الجهات الرسمية بعد اتهامات أنمار الحائلي!

أثار أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد الجدل، بعد تصريحاته النارية التي خرج بها مؤخرًا، الأمر الذي دفع البعض بضرورة وجود توضيح رسمي بعد اتهاماته. "اقرأ التفاصيل"

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مهمة صعبة أمام الاتحاد .. عرض عاصمي لخطف ثلاثي العميد

كشف الصحفي منار شاهين عن محاولة نادٍ عاصمي خطف ثلاثي الاتحاد المتألق معه منذ انضم إليه خلال يناير الماضي. "اقرأ التفاصيل"

"سقط أمام الحائلي وشكك في القوانين" .. اسم جديد يخطط لمنافسة لؤي ناظر على رئاسة الاتحاد

يبدو أن لؤي ناظر، لن يكون المرشح الوحيد على رئاسة مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، خلال صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

منافسة الأهلي تزداد صعوبة .. صدمة في الاتحاد بسبب عبدالرزاق حمدالله وأحمد حجازي

تلقى نادي الاتحاد السعودي، صدمة "مزدوجة"؛ في ظل صراعه الشرس مع ناديي الأهلي والتعاون، على المركز الثالث في دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "جارنا بيأخذ حقنا" .. جماهير الاتحاد تستغيث بالأهلي للثأر من الهلال!

يبدو أن جماهير نادي الاتحاد فقدت الأمل في تمكن فريقه من التفوق على الهلال، بعدما أقصى العميد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"