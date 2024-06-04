أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة جروهي المدوية، وجاياردو يقسم الإدارة نصفين!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 يونيو 2024
المدرب الإيطالي أقيل مؤخرًا من تدريب يوفنتوس
ثورة الانتقالات السعودية مستمرة
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العملاق البرازيلي على رأس لائحة طلبات الأندية السعودية
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"من الخاسر" اللاعب أم النادي؟..
تحول طارئ في ملف الاتحاد قبل الموسم الجديد..
نجوم اليورو في السعودية | بكاء رونالدو ونهاية حزينة لصاحب الهدف الخرافي .. وصياح الديوك بعودة "النجم الخلوق"
ماذا قدم نجوم (يورو 2024) في الملاعب السعودية؟