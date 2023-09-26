أخبار الاتحاد اليوم | مدة غياب كريم بنزيما .. وطلب عاجل قبل مواجهة الفيحاء

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي اليوم 26 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "Goal"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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هل يفلت الأهلي من "الحكومة"؟ .. الكشف عن مدة غياب كريم بنزيما عن الاتحاد

غادرت بعثة الاتحاد مساء يوم الإثنين، إلى القصيم، استعدادًا لمواجهة الخلود، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين (طالع التفاصيل).

طلب عاجل من الاتحاد قبل مواجهة الفيحاء في دوري روشن السعودي

قدّم نادي الاتحاد، طلبًا عاجلًا إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي؛ وذلك قبل مواجهة الفيحاء، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علاء سعيد، طلب العميد الاتحادي، تأخير موعد مباراته أمام الفيحاء، إلى الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة القادم، بدلًا من الرابعة عصرًا؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

رسميًا | القصة لم تنته .. الاتحاد يُجدد عقد مدافعه السعودي

أعلن الاتحاد رسميًا تجديد عقد مدافعه الدولي السعودي مهند الشنقيطي، وذلك عبر تغريدة نشرها على منصة إكس (طالع التفاصل).

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"جدة حمراء" .. تحذيرات قوية للاتحاد قبل كأس العالم

في ظل انشغال الاتحاد السعودي بالمنافسة حاليًا في دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، تهب رياح كأس العالم للأندية السعودية 2023م، رغم بقاء شهرين ونصف تقريبًا على انطلاق الحدث العالمي (طالع التفاصيل).

ترقب قبل "ديربي جدة" .. الأهلي مهدد بفقدان نجم دفاعه أمام الاتحاد!

لا صوت يعلو فوق صوت "ديربي جدة"، تلك المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الاتحاد والأهلي في قمة الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، حيث يفكر قطبا "عروس البحر الأحمر" وجماهيرهما في المواجهة بحماس (طالع التفاصيل).

موعد مباراة الخلود والاتحاد في كأس الملك 2023-2024 والقنوات الناقلة

يطمح الاتحاد لطمأنة أنصاره بانتصار يفترض أن يكون في المتناول حين يواجه الخلود في دور الـ 32 من كأس الملك 2024 الذي يحمل الهلال لقبه (طالع التفاصيل).

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