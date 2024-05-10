أخبار الاتحاد اليوم | محمد نور يكشف حقيقة "المصالح الشخصية" .. وتحديد بديل مارسيلو جاياردو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 10 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 10 مايو 2024

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بعد أزمة المسؤول.. نصراوي يوجه أصابع الاتهام إلى الأهلي والاتحاد!

وجه الناقد الرياضي سعد الزهراني، ردًا مثيرًا للجدل حول تورط الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي بنادي النصر، حول قضية فساد في بلاده. "اقرأ التفاصيل"

ليس حمدالله أو رومارينيو .. الاتحاد يستقر على رحيل نجمه الأجنبي بنهاية الموسم

لا يخفى على أحد أن الاتحاد يُخطط لثورة على صعيد ملف لاعبيه الأجانب بعد نهاية الموسم الجاري الذي خيب به الفريق الآمال وفشل في جميع البطولات. "اقرأ التفاصيل"

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بعد أنباء مفاوضات كيفين دي بروينه .. "استعدوا لأخيس موسم في تاريخ الاتحاد!"

انتقد الناقد الرياضي محمد البكيري توجه الاتحاد المبكر للتعاقد مع اللاعبين في سوق الانتقالات، وذلك تعليقًا منه على أخبار سعي النادي للتوقيع مع كيفين دي بروينه قبل منافسيه. "اقرأ التفاصيل"

"الأهلي فشل في التعاقد معه!" .. الاتحاد يحدد "بديل" مارسيلو جاياردو

حدد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي، "البديل" المحتمل للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "إصلاح ما تم تخريبه" .. محمد نور يرد على اتهامات استغلال الاتحاد لتحقيق "مصالح شخصية"

أعلن محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، دعمه الكبير لقلعة العميد، وجميع الإدارات، مهما كانت الأسماء. "اقرأ التفاصيل"

من أجل المستقبل .. الاتحاد يخطف نجم الشباب الواعد!

نجحت إدارة نادي الاتحاد في خطف أحد النجوم الواعدين في صفوف نادي الشباب، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. "اقرأ التفاصيل"

"آثارها ستستمر للموسم المقبل" .. صدمة قوية لجماهير الاتحاد بشأن الإصابات!

يُعاني نادي الاتحاد خلال الموسم الحالي من كثرة الإصابات، ولكن هناك تنبؤات بأن مشكلة الإصابات الكثيرة ستستمر للموسم المقبل، في صدمة كبيرة للجماهير. "اقرأ التفاصيل"

سجل في دوري الأبطال .. حارس لاتسيو يرفض الاتحاد

صدم إيفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو الإيطالي نادي الاتحاد، بعدما تقدم له بعرض من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

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