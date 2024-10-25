أخبار الاتحاد اليوم | لوران بلان يرد على الجماهير الغاضبة .. وكواليس اجتماع لؤي ناظر مع اللاعبين

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة الموافق 25 من أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | جماهير الاتحاد تعاقب لوران بلان على سوء المستوى .. والمدرب يرد: من الجيد أنني أنا وأنتم نعرف المشكلة!

رغم الفوز على الرياض؛ إلا أن جماهير نادي الاتحاد السعودي، أعربت عن غضبها الكبير من مستوى الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان (طالع التفاصيل).

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كواليس اجتماع لؤي ناظر مع نجوم نادي الاتحاد بعد مباراة الرياض

عقد لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد الفوز الصعب على الرياض، مساء أمس الخميس.

وحسب الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، طلب ناظر من لاعبي الاتحاد، نسيان المباريات السابقة، والتركيز على مواجهة الجندل في ثمن نهائي كأس الملك، والمقرر لها يوم الإثنين القادم؛ واصفًا إياها بالصعبة.

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"يكذب أو لا يعرف فريقه!" .. مشاكل الاتحاد أكبر من تصريحات لورن بلان واسألوا الرياض

"نُعاني من قلة الانسجام وتكتل الفرق المنافسة في الدفاع!".. هكذا برر الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، سوء مستوى فريقه؛ على الرغم من تحقيق الانتصارات تحت قيادته (طالع التفاصيل).

"ساعد الاتحاد بعقله وكاد يضيعه بروعنته" .. كريم بنزيما يسعد ويحزن عشاقه أمام الرياض

إذا أردت أن تعرف من هو اللاعب الذي يُمكن أن يسعد ويحزن جمهوره في مباراة واحدة؛ فأنظر إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، خلال فوز فريقه الاتحاد على نادي الرياض، مساء اليوم الخميس (طالع التفاصيل).

"قائد ثورتي برشلونة ومانشستر سيتي!" .. السعودية تخطط لصفقة تاريخية جديدة

بدأت المملكة العربية السعودية، العمل على صفقة من العيار الثقيل؛ لضمان "قدومها" إلى دوري روشن للمحترفين، في صيف العام القادم "2025" (طالع التفاصيل).

فيديو | بعنوان "الدوري السعودي" .. نتفليكس تصدر الإعلان التشويقي لمسلسل رياضي بمشاركة نجوم "روشن"

أطلقت شبكة نتفليكس الإعلان التشويقي لمسلسل وثائقي رياضي بعنوان "الدوري السعودي، وهو الأمر الذي أثار جميع مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).