"ساعد الاتحاد بعقله وكاد يضيعه بروعنته" .. كريم بنزيما يسعد ويحزن عشاقه أمام الرياض

ماذا قدم كريم بنزيما أمام الرياض؟

إذا أردت أن تعرف من هو اللاعب الذي يُمكن أن يسعد ويحزن جمهوره في مباراة واحدة؛ فأنظر إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، خلال فوز فريقه الاتحاد على نادي الرياض، مساء اليوم الخميس.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فاز (1-0) على الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الفرنسي نجولو كانتي، سجل هدف العميد الوحيد في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض؛ وذلك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، من عمر الشوط الأول من المباراة.

GOAL

وبهذا الفوز.. رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 21، بفارق الأهداف فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "المتصدر"، والذي لعب مباراة أقل؛ حيث سيواجه التعاون مساء السبت القادم، في نفس الجولة.

وضمن الاتحاد "الوصافة" حتى نهاية الجولة الثامنة، مهما كانت نتيجة عملاق الرياض النصر أمام الخلود، مساء يوم الجمعة؛ حيث يملك العالمي 17 نقطة حاليًا، في المركز الثالث.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في مباراة الاتحاد والرياض، مساء اليوم الخميس..