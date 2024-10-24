فيديو | جماهير الاتحاد تعاقب لوران بلان على سوء المستوى .. والمدرب يرد: من الجيد أنني أنا وأنتم نعرف المشكلة!

الاتحاد يفوز "بدون لعب جميل"..

رغم الفوز على الرياض؛ إلا أن جماهير نادي الاتحاد السعودي، أعربت عن غضبها الكبير من مستوى الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان.

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الاتحاد فاز (1-0) على مستضيفه الرياض، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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هذا الفوز؛ هو الثامن من أصل 9 مباريات خاضها العميد الاتحادي، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي، في بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، مقطع فيديو يظهر إطلاق جماهير الاتحاد، "صافرات الاستهجان" ضد لوران بلان، أثناء توجهه إلى غرفة الملابس؛ وذلك اعتراضًا على سوء المستوى.

وعن ذلك يقول بلان، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "أعلم جيدًا أن مستوانا سيئ؛ لكن.. من المهم أن نعرف كيف نفوز، ونحن لسنا في أفضل أحوالنا".

واعترف بلان بأنه ليس سعيدًا بأداء نادي الاتحاد؛ إلا أن الشيء الإيجابي أنه وجميع اللاعبين وحتى الجماهير ووسائل الإعلام، يعرفون هذا الأمر؛ ما سوف يساعدهم على التحسن في الفترة القادمة؛ على حد قوله.

وعلى الرغم من ذلك.. رفض مدرب الاتحاد الوقوف عند السلبيات فقط، لافتًا إلى أن الفريق لم يستقبل أي هدف ضد الرياض، بعد أن كان الجميع ينتقد سوء مستوى الخط الخلفي للفريق؛ وهي نقطة إيجابية أخرى.

وفي النهاية.. طالب لوران بلان لاعبيه، ببذل جهد أكبر في المباريات القادمة؛ من أجل الظهور بمستوى أفضل، يرضي الجماهير ويحافظ على سلسلة الانتصارات.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة من 8 مباريات؛ وبفارق الأهداف عن نادي الهلال "المتصدر"، الذي لعب لقاءً أقل - حتى الآن -.