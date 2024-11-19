أخبار الاتحاد اليوم | فيفا يقف في طريق العميد نحو "استعادة لاعبه السابق" ورسالة كريم بنزيما بعد اتهامات الجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق الـ19 من نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء الموافق الـ19 من نوفمبر 2024.

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عوار يعود

انتظم الجزائري حسام عوار؛ لاعب وسط الاتحاد، في المران الجماعي للعميد اليوم الثلاثاء، بعد غيابه خلال الفترة الماضية، إثر إصابته في عضلة الساق.

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وأنهى الجزائري برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ليصبح جاهزًا لمواجهة الفتح، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، والمقرر لها 24 من نوفمبر الجاري.

"إذا لم يتدخل مانشيني فليس أمامه سوى هذا الخيار" .. دعوة لإنقاذ مسيرة سعود عبد الحميد على طريقة ثنائي بيرشكوت!

دعا الناقد الرياضي عبد الرحمن أباعود، اللاعب سعود عبد الحميد، نجم منتخب السعودية والمحترف بصفوف روما الإيطالي، في التفكير بالانتقال إلى الدوري البلجيكي إذا لم ينجح في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لنادي الذئاب. (طالع التفاصيل)

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خطة الاتحاد بدأت في الصيف .. حاول استغلال تمرد سعود عبدالحميد على الهلال و"فيفا" يمنعه من ضمه بالشتوية

على الرغم من مرور 3 أشهر على انتقاله إلى نادي روما الإيطالي؛ إلا أن الظهير الدولي السعودي سعود عبدالحميد، لا يزال يثير الجدل بين جماهير وإعلاميي الهلال والاتحاد. (طالع التفاصيل)

"يقترب من كيليان مبابي!" .. مسؤول بيرشكوت يفجر مفاجأة عن مروان الصحفي بـ"الأدلة"

أشاد الألماني أوليفر سايتز، المدير التنفيذي لإدارة كرة القدم والبيانات في مجموعة "يونايتد ورلد"، المالكة لنادي بيرشكوت البلجيكي، بالسعوديين فيصل الغامدي ومروان الصحفي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

"تعرض لاتهامات جماهيرية خلال فترة إصابته" .. رسالة "غامضة" من كريم بنزيما بعد جاهزيته للمباريات!

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، "الجدل" في الشارع الرياضي؛ بصورة جديدة وتعليق عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". (طالع التفاصيل)

بعد الإصابات التي ضربتهم .. حسم مصير كريم بنزيما وثنائي الاتحاد الأجنبي من مواجهة الفتح

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواجهة مهمة مساء الأحد القادم، ضد نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025. (طالع التفاصيل)