"يقترب من كيليان مبابي!" .. مسؤول بيرشكوت يفجر مفاجأة عن مروان الصحفي بـ"الأدلة"

رقم مبهر لمروان الصحفي في الدوري البلجيكي..

أشاد الألماني أوليفر سايتز، المدير التنفيذي لإدارة كرة القدم والبيانات في مجموعة "يونايتد ورلد"، المالكة لنادي بيرشكوت البلجيكي، بالسعوديين فيصل الغامدي ومروان الصحفي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

الغامدي والصحفي انتقلا من نادي الاتحاد السعودي إلى بيرشكوت، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2025.

سايتز أكد في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، أن اللاعبين أظهرا مستوياتٍ متميزة، وانضباطًا مع الفريق البلجيكي، فضلًا عن تطورهما السريع على مستوى اللياقة البدنية، واستجابتهما للجرعات التدريبية.

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وفجّر المدير التنفيذي الألماني مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن "إحصائيات وبيانات" تؤكد اقتراب الصحفي، من مستوى النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني ريال مدريد؛ من حيث السرعات.

وأوضح أن مروان الصحفي سجل سرعاتٍ أعلى من 35 كيلومترًا في الساعة؛ حيث يعمل معه نادي بيرشكوت حاليًا، من أجل تجاوز حاجز الـ36 كيلومترًا، في الفترة القادمة.

وأشار أوليفر سايتز إلى أن وصول الصحفي إلى حاجز الـ36 كليومترًا في الساعة؛ سيُصنفه من بين أسرع اللاعبين في أوروبا، مثل مبابي الذي سجل سرعة 36.5 كيلومترًا، خلال بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2024".

جدير بالذكر أن مجموعة "يونايتد ورلد"، التي أسسها ويمتلكها الأمير عبد الله بن مساعد؛ تملك أندية شيفيلد يونايتد الإنجليزي، كيرالا يونايتد الهندي، بيرشكوت البلجيكي والهلال يونايتد الإماراتي، بالإضافة إلى أكاديمية بنفس اسم المجموعة.