أخبار الاتحاد اليوم | فريق كريم بنزيما "المحتمل" .. وهل يرحل أنمار الحائلي؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة الموافق الخامس من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الخامس من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"بريق أوروبا أم مطاردة ميسي".. بنزيما يجد طريقًا للهروب من السعودية

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد بشأن مستقبل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة السعودي (طالع التفاصيل).

السعودية في مرمى النيران من جديد .. "كريم بنزيما ضيّع نفسه بالانضمام لبطولة زائفة!"

بعدما هدأت حدة الانتقادات الأوروبية لدوري روشن السعودي خلال الأشهر الأخيرة، عادت من جديد بسبب الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي (طالع التفاصيل).

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"صفقة رومارينيو اقتربت!" .. فريق سعودي مفاجئ يريد ثنائي الاتحاد في الشتوية

بات النجم البرازيلي رومارينيو، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، قريبًا جدًا من التوصل إلى اتفاق مع فريقه الجديد، خلال الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

"تأدب والتزم الصمت!" .. رئيس الطائي يفاجئ الاتحاد بتصريحاته بعد أزمة التأجيل

ظهر تركي الضبعان؛ رئيس نادي الطائي، للتعليق على أزمة تأجيل مواجهة فريقه أمام الاتحاد، بعدما أثار ياسر الكنعان؛ المتحدث الرسمي لناديه، الجدل بتصريحاته المهاجمة والمشككة في العميد (طالع التفاصيل).

رحيل أنمار الحائلي عن الاتحاد؟ .. تطورات مفاجئة تثير الجدل في الشارع السعودي

في مفاجأة من العيار الثقيل.. قد تشهد الأيام القليلة القادمة، الإعلان عن "استقالة" رئيس نادي سعودي كبير، من منصبه (طالع التفاصيل).

الهلال يصدم جماهيره .. ويمهد لانتقال "صفقة مهمة" إلى الاتحاد

وجّهت إدارة نادي الهلال السعودي، ضربة قاسية إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

"مفاجأة صادمة للهلال".. رونالدو يقود التشكيل المثالي للدوري السعودي في 2023

كشف التشكيل المثالي لدوري روشن السعودي للمحترفين خلال العام الميلادي 2023، عن مفاجآت من العيار الثقيل (طالع التفاصيل).

سرقة الهلال وإهانة جماهير الاتحاد وترحيل رونالدو .. غرائب وطرائف الكرة السعودية في 2023

لا يعرف الهدوء طريقًا نحو دوري روشن السعودي أو الكرة السعودية بشكل عام، دائمًا الشد والجذب، الجدل والإثارة، الاتهامات والانتقادات، حاضرون (طالع التفاصيل).

"نجم النصر إلى الهلال والأهلي يسيطر على الميركاتو" .. 14 صفقة محلية محتملة في يناير 2024

الإثارة في كرة القدم السعودية، لم تعد مقتصرة على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط؛ بل وصلت إلى المكاتب والتحركات الإدارية، في سوق الانتقالات الرسمية (طالع التفاصيل).

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