أخبار الاتحاد اليوم | شقيق كريم بنزيما يثير الجدل وعبدالرزاق حمدالله ينشر التفاؤل في النصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق العاشر من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق العاشر من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

فيديو | رسالة مقصودة؟ ملابس بوجبا بعد عودته إلى تورينو تشعل إشاعات الاتحاد

زاد بول بوجبا نجم وسط يوفنتوس من الجدل المثار حول مستقبله في الساعات الأخيرة بمظهره الذي بدا غريبًا للجمهور الإيطالي عند خروجه من مطار تورينو. (طالع التفاصيل)

رغم العرض الضخم وزيارة مقر الاتحاد .. بوجبا في جدة لأسباب "غير كروية"

كشفت مصادر فرنسية عن تقديم نادي الاتحاد السعودي عرض ضخم للفرنسي بول بوجبا نجم وسط يوفنتوس للانتقال إلى صفوفه الموسم القادم، لكن ليس هذا سبب وجوده في جدة خلال الأيام الماضية. (طالع التفاصيل)

فيديو | الأهلي أم الاتحاد؟ بوجبا يُجيب

تداول مغردون عبر تويتر مقطع فيديو لنجم وسط يوفنتوس بول بوجبا يُجيب خلاله على سؤال يتعلق بانضمامه إلى الأهلي أو الاتحاد. (طالع التفاصيل)

رغم الرفض .. الاتحاد يتمسك بأمل أخير للتعاقد مع حسان تمبكتي

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن نادي الاتحاد لم يرفع بعد الراية البيضاء في سباق الفوز بخدمات مدافع الشباب حسان تمبكتي، وذلك رغم رفض عرضه المقدم لضم اللاعب من الإدارة الشبابية. (طالع التفاصيل)

صورة | "أعطوا الهلال واحدًا منهما" .. شقيق بنزيما يُثير الجدل في جدة!

تداول الجمهور على تويتر صورة لاجتماع أحمد الكعكي نائب رئيس الاتحاد مع مجموعة من لاعبي الفريق بينهم كريم بنزيما أثارت الجدل عبر المنصة الزرقاء، وذلك لوجود نسختين طبق الأصل من المهاجم الفرنسي في الاجتماع. (طالع التفاصيل)

النصر ينتظر انتعاش خزينته بـ10 ملايين يورو من عبد الرزاق حمدالله

لم ينته مسلسل النصر ومهاجمه السابق عبد الرزاق حمدالله بعد، لكنه قارب على النهاية، إذ يستعد الجميع لمشاهدة المشاهد الأخيرة التي ستحدث في قاعات المحكمة الرياضية. (طالع التفاصيل)

أحدهم بلغ 60 مليون ريال .. خالد البلطان يكشف عروض الهلال والاتحاد لحسان تمبكتي ومتعب الحربي

كشف خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، عن كواليس العروض التي قدمت لثنائي فريقه حسان تمبكتي ومتعب الحربي، خلال الأيام الماضية، مشددًا على رفضه التفريط في الثنائي. (طالع التفاصيل)

"السعودية سئمت" .. دفاع أوروبي جديد عن ميركاتو المملكة أمام هجوم البعض

يومًا تلو الآخر، تحصد السعودية المساندين لنهضتها الكروية من الأوروبيين، رغم الانتقادات التي تخرج من البعض إلا أن المنصفين كُثر. (طالع التفاصيل)

خدعوك فقالوا .. الأقوى هجوميًا يفوز بالدوري السعودي!

الصفقات الهجومية هوس لدى أندية دوري روش السعودي، ولذا نادرًا ما تجد فريقًا في السعودية يضم لاعبين محليين في تشكيله الأساسي، الجميع يعتمد على الأجانب في مراكز المهاجم والجناح وصانع اللعب .. لكن هذا يضمن لهم التفوق والفوز بالألقاب؟ لا أبدًا! (طالع التفاصيل)