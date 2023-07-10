فيديو | رسالة مقصودة؟ ملابس بوجبا بعد عودته إلى تورينو تشعل إشاعات الاتحاد

نجم وسط يوفنتوس غادر جدة

زاد بول بوجبا نجم وسط يوفنتوس من الجدل المثار حول مستقبله في الساعات الأخيرة بمظهره الذي بدا غريبًا للجمهور الإيطالي عند خروجه من مطار تورينو.

اللاعب الفرنسي أصبح فجأة حديث الإعلام في أوروبا والسعودية، وذلك في أعقاب تواجده في جدة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ ربط البعض بين تلك الزيارة والعروض المغرية المقدمة من أندية دوري روشن لنجوم الدوريات الأوروبية.

الصحافة الفرنسية تحدثت عن عرض من الاتحاد بقيمة 100 مليون يورو مقابل عقد يمتد لـ3 سنوات، فيما ظهر بوجبا في مقطع فيديو سُئل خلاله عن الأهلي والاتحاد فأجاب "لا أعلم، سأرى".

الصحافة الإيطالية نفت وجود أي علاقة لتواجد بوجبا في جدة بمستقبله الكروي، حيث أشارت إلى أن الزيارة هدفها أداء مناسك العمرة فقط لا غير، لكن عودة بوجبا إلى تورينو مرتديًا الثوب السعودي التقليدي صب المزيد من البنزين على النار.

البعض رأى أن تلك رسالة مقصودة من صاحب الـ30 عامًا لإيضاح رغبته بالبقاء في السعودية واللعب في دوري روشن الموسم القادم، فهل هي كذلك؟ ذلك ما ستكشف عنه الأيام القادمة!

يُشار إلى أن بوجبا عاد لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، وقد وقع عقدًا يمتد حتى عام 2026 لكنه موسمه الأول لم يكن ناجحًا تمامًا بسبب الإصابات، حيث لم يلعب سوى 10 مباريات في جميع البطولات.