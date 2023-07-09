"السعودية سئمت" .. دفاع أوروبي جديد عن ميركاتو المملكة أمام هجوم البعض

تفضيل بعض النجوم لدوري روشن السعودي أغاظ البعض، لكن هناك من يدافع عن المملكة من قبل أوروبا

يومًا تلو الآخر، تحصد السعودية المساندين لنهضتها الكروية من الأوروبيين، رغم الانتقادات التي تخرج من البعض إلا أن المنصفين كُثر.

المملكة السعودية اقتحمت ميركاتو أوروبا الصيفي الجاري ونجحت في خطف بعض الصفقات من فك كبار القارة، إذ ضم الاتحاد الثلاثي كريم بنزيما، نجولو كانتي وجوتا، فيما تعاقد الأهلي مع روبيرتو فيرمينو وإدوارد ميندي، أما النصر فتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش، والهلال استقدم خاليدو كوليبالي وروبن نيفيش.

وقال الصحفي الإسباني أنطون مينا، خلال تصريحاته لـ" Cadena SER": "السعودية تقول للجميع (كفى!"، لقد سئموا من تسريب الوكلاء للشائعات حول اللاعبين بهدف تسويق لاعبيهم، المسؤولون السعوديون يقولون للاعبين (لا تنخدعوا)، هم فقط يريدون 25-30 لاعبًا، أما بقية الأخبار فغير صحيحة".

وأضاف: "يمكن للسعودية أن تشكل دوري يتكون من 60 فريقًا بناءً على الشائعات التي تتردد".

وفي الإطار نفسه، تحدث ديفيد أجانزو؛ رئيس الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، للقناة نفسها، مدافعًا عن حق السعودية ونهضتها الكروية..

"هي مسألة عرض وطلب، السعودية راهنت كثيرًا على كرة القدم وأعتقد أنها ستتطور بما يتوازي مع تطور أمريكا والمكسيك، هي دولة قوية قادرة على المنافسة، في الأخير كل لاعب حر في اتخاذ قراره على المستوى الأسري والاقتصادي".