رغم العرض الضخم وزيارة مقر الاتحاد .. بوجبا في جدة لأسباب "غير كروية"

نجم وسط يوفنتوس ارتبط مؤخرًا باللعب في الدوري السعودي

كشفت مصادر فرنسية عن تقديم نادي الاتحاد السعودي عرض ضخم للفرنسي بول بوجبا نجم وسط يوفنتوس للانتقال إلى صفوفه الموسم القادم.

موقع "تيم فوتبول فرانس" أشار إلى أن بطل السعودية عرض على بوجبا عقدًا لمدة 3 سنوات يتضمن حصوله على قيمة إجمالية 100 مليون يورو بخلاف المكافآت، مشيرًا إلى أن اللاعب قام بزيارة مقر النادي والاجتماع بصديقيه في المنتخب الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

تلك الزيارة وذلك العرض الضخم عززا الحديث حول انتقال محتمل للاعب إلى الاتحاد، لكن خبير الانتقالات جانليوكا دي مارتزيو نفى الأمر تمامًا وأكد أن بوجبا متواجد في جدة لأسباب شخصية ولا تتعلق بكرة القدم أبدًا.

وأوضح دي مارتزيو أن بوجبا تواجد في جدة خلال الأيام القليلة الماضية لمجرد أداء العُمرة، وقد انتشرت عدة صور للاعب بالفعل وهو يؤديها، وبعدها ظهر في مقطع فيديو يُسأل خلاله عن اختياره الأهلي أم الاتحاد، فأجاب "لا أعلم، سنرى".

يُشار إلى أن بوجبا عاد لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، وقد وقع عقدًا يمتد حتى عام 2026 لكنه موسمه الأول لم يكن ناجحًا تمامًا بسبب الإصابات، حيث لم يلعب سوى 10 مباريات في جميع البطولات.