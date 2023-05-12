أخبار الاتحاد اليوم | سبب نقل كلاسيكو الهلال .. وثروة العميد الضخمة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 12 مايو 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 12 مايو 2023.

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هل يفعلها فهد بن نافل؟ توصية هلالية بالتعاقد مع حمد الله

يقدم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، موسمًا رائعًا للغاية حتى الآن، حيث يتصدر قائمة هدافي دوري روشن للمحترفين، ويقود العميد لتصدر ترتيب الدوري. "اقرأ التفاصيل"

قرار رسمي جديد يغضب الاتحاد.. و"يهدد بإعلان النصر بطلًا لدوري روشن"

أعلنت لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، عن قرار رسمي جديد؛ بشأن كلاسيكو الهلال والاتحاد "المرتقب". "اقرأ التفاصيل"

فيديو | الاتحاد لا يبالي وطموحه مختلف .. لا تتوقع الترحيب من الجميع في السعودية يا ليونيل ميسي!

"مستقبلي حسمه في نهاية الموسم" هكذا قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ محترف باريس سان جيرمان الفرنسي، للمقربين منه، بحسب مصادر "GOAL"، وترك خلفه الجمهور يتشاجر فيما بينه: "ميسي وينه؟!". "اقرأ التفاصيل"

ثروة ضخمة تنهي أخطر أزمات الاتحاد

زفّ الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بشرى سارة إلى جماهير نادي الاتحاد، بالتزامن مع مراحل الحسم، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الكشف عن سبب نقل كلاسيكو الهلال والاتحاد

كشف برنامج "برا 18" المذاع على قناة SSC، عن سبب نقل مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، والمقرر لها مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد البرنامج على أن الهلال هو من طلب نقل مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، لتقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" بدلًا من استاد الملك فهد الدولي "الدرة".

Shahid