أخبار الاتحاد اليوم | رسالة إلى حمدالله .. وسانتو يستقر على بديل رومارينيو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 3 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 3 فبراير 2023.

بعد تجديد حمدالله .. "مُهندس صفقة السناب" يوجه له رسالة

حرص حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، وصاحب الدور الرئيسي في انتقال المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى العميد، على توجيه رسالة له، بعد تجديد عقده مع النمور. "اقرأ التفاصيل"

ذنب الهلال وانشغلوا بسوبر الاتحاد .. شماتة إعلامية في سقوط الأهلي أمام الأخدود

يبدو أن الكثيرين ينتظرون سقوط الأهلي، لتملأ الشماتة مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تحقق لهم الليلة. "اقرأ التفاصيل"

رغم تسديد قيمة انتقال كورونادو .. الاتحاد يطعن ضد شرط الشارقة الجزائي!

تحركت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي للطعن في محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس"، ضد قرار حصول نادي الشارقة الإماراتي على الشرط الجزائي في عقد البرازيلي إيجور كورونادو لاعب وسط الفريق. "اقرأ التفاصيل"

نونو سانتو يستقر على بديل رومارينيو أمام الطائي

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرتغالي نونو سانتو، على اللاعب الذي سيكون بدلًا من البرازيلي رومارينيو، في مباراة الطائي، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وقرر سانتو الاعتماد على البرتغالي هيلدر كوستا بدلًا من رومارينيو، الذي يعاني من دور إنفلوانزا.