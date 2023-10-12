أخبار الاتحاد اليوم | حسم موقف حمد الله .. وبنزيما يُخالف الجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ12 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"غيابه عن الاتحاد أفضل من وجوده" .. كريم بنزيما صار زجاجيًا وريال مدريد أكبر دليل!

"فيا ليت الشباب يعود يومًا".. هذا لسان حال المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، الذي يبدو أنه دخل المرحلة الأخيرة من مسيرته، مع عالم الساحرة المستديرة. "اقرأ التفاصيل"

حسمها عبد الرزاق حمد الله .. خطوة مهمة في مستقبله مع الاتحاد!

اتخذ المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، "خطوة مهمة" في مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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كريم بنزيما يخالف الجماهير .. "أشاد بانطلاقة الاتحاد المخيبة وكشف سرًا شخصيًا عن مستواه"

كشف المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، عن "سر" موافقته على عرض المملكة العربية السعودية؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

مُخاطرة وصدام وتعاون .. ما هو الفريق الأنسب لمورينيو في السعودية؟

خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتصريحات مفاجئة، يؤكد خلالها على أنه سيتواجد مستقبلًا في السعودية في تجربة تدريبية جديدة، ولكن من الفريق الذي سيتولى تدريبه؟ "اقرأ التفاصيل"

"رحيل 3 نجوم عن الاتحاد .. والاقتراب من قيد اسم مفاجئ"

يبدو أن الأيام القليلة القادمة؛ ستشهد مفاجآت بـ"الجملة"، داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي. "اقرأ التفاصيل"

سر صادم .. لذلك السبب طلب عبد الرزاق حمد الله "الرحيل" عن الاتحاد!

دائمًا ما يرتبط اسم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بـ"الأزمات والمشاكل"، حتى قبل انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

"سيشعل النار في أي لحظة" .. خلاف في إدارة الاتحاد بشأن حمد الله!

يبدو أن مسألة استمرار النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مع نادي الاتحاد، أصبحت محل شك حاليًا، في ظل ما يتردد خلال الفترة الأخيرة بشأن مستقبله مع النمور. "اقرأ التفاصيل"

بعد واقعة الاتحاد والتمثال .. قرار آسيوي حازم ضد سباهان!

رفض نادي الاتحاد خوض مباراته أمام سباهان أصفهان الإيراني، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، التي كانت مقررًا لها في إيران، بسبب صور وتماثيل لا تمت للرياضة بصلة. "اقرأ التفاصيل"

هل يرحل حمد الله؟ نادي الاتحاد يرد رسميًا

أكد الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي، على أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، طلب من إدارة نادي الاتحاد الرحيل عن النادي، وأنه يبحث حاليًا عن عروض أخرى. "اقرأ التفاصيل"

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