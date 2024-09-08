أخبار الاتحاد اليوم | "تيفو" جديد لمواجهة الوحدة .. والأهلي يستسلم أمام العميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024.

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الاتحاد ينتظر موافقة رسمية لعمل "تيفو" مواجهة الوحدة

كشف الإعلامي ماجد هود عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن نادي الاتحاد ينتظر موافقة رسمية من أجل عمل "تيفو" في مواجهة الوحدة المقبلة.

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ويواجه الاتحاد نظيره الوحدة يوم الأحد المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

صدمة جزائرية مزدوجة للأهلي والاتحاد .. الكشف عن طبيعة إصابة رياض محرز وحسام عوار!

تعرض ناديا الأهلي والاتحاد، لضربة مزدوجة، قادمة من معسكر المنتخب الجزائري، بعد الإعلان عن إصابة الثنائي رياض محرز وحسام عوار، واستبعادهما من المعسكر. "اقرأ التفاصيل"

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بعد شد وجذب مع الاتحاد .. الأهلي يستسلم في أزمة "الجوهرة المشعة"!

استسلمت إدارة الأهلي في الأزمة الدائرة مع الاتحاد منذ أيام، بسبب الصراع على ملعب "الجوهرة المشعة"، ليبدأ في اتخاذ خطوة رسمية لإنهاء المشكلة. "اقرأ التفاصيل"

رفض معاملة ممفيس ديباي كلاعب الاتحاد .. رونالد كومان: بعد بيرجفاين والسعودية عليّ أن أكون حذرًا!

بينما كان رونالد كومان؛ المدير الفني لمنتخب هولندا حاسمًا أمام انتقال لاعبه ستيفن بيرجفاين إلى الاتحاد السعودي، تخلى عن حسمه أمام التقارير التي تتحدث عن اقتراب ممفيس ديباي من الانضمام لكورنثيانز البرازيلي. "اقرأ التفاصيل"

رسالة إلى عمر السومة ووعيد للهلال والأهلي .. عبدالرزاق حمدالله: استمراري في السعودية دليل على قيمتي

أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الشباب السعودي، على تجديد طموحه في الموسم الجديد، مشددًا على ثقته في قدرة الليوث على التتويج ببطولة خلال 2024-2025، متوعدًا منافسيه في الوقت ذاته. "اقرأ التفاصيل"