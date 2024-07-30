أخبار الاتحاد اليوم | تطور جديد في حالة شراحيلي، وبلان يكشف سر تراجع الأداء في الموسم الماضي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 30 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 30 يوليو 2024.

بلان يكشف أبرز مشاكل الموسم الماضي

كشف لوران بلان المدير الفني الجديد للاتحاد أبرز مشاكل الفريق في الموسم الماضي، وذلك بعدما أظهرت التقارير التي خضع لها اللاعبون تواضع مستواهم البدني في الأشواط الثانية من المباريات.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن هذا الرأي يُشاركه إياه المدير الرياضي رامون بلانيس، ولذا خضع اللاعبون منذ بداية المعسكر الإعدادي في إسبانيا ثم البرتغال لتدريبات بدنية مكثفة بهدف تحسين مستواهم البدني ولم ينالوا أي يوم راحة سوى يوم واحد.

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شراحيلي يُواصل التأهيل في الرياض

يُواصل مدافع الاتحاد، أحمد شراحيلي، العمل وفق برنامجه التأهيلي في مركز "موف" للطب الرياضي في الرياض بعد عودته من بلجيكا قبل 3 أيام.

اللاعب الذي تعافى حديثًا من إصابته في الرباط الصليبي خضع لعملية ترميم للرباط مؤخرًا وخضع لبرنامج تأهيلي في بلجيكا، ومن المقرر أن يستكمله في الرياض.

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