بيب جوارديولا يُفجر مفاجأة جديدة حول مستقبل كيفين دي بروينه

النجم البلجيكي ارتبط طويلًا بالأندية السعودية

رغم التقارير الأخيرة التي أكدت بقاء كيفين دي بروينه في مانشستر سيتي الموسم القادم، إلا أن الشكوك مازال تُحيط بمستقبل صانع الألعاب البلجيكي، خاصة في ظل الحديث عن إغراءات ضخمة من الأندية السعودية وأبرزها الاتحاد.

بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي كان قد أكد استمرار اللاعب معه الموسم القادم، والذي سيشهد في نهايته انتهاء عقده، وقد عاد اليوم وأكد الأمر مجددًا لكنه فجر مفاجأة جديدة حول المفاوضات مع أندية دوري روشن السعودي.

المدرب الإسباني أوضح خلال تصريحات نقلها الصحفي فابريتسيو رومانو أن النادي الإنجليزي لم يصله أي عرض رسمي للتعاقد مع دي بروينه، وذلك بعكس جميع التقارير السابقة التي تحدثت عن مفاوضات واجتماعات بين إدارتي السيتي والاتحاد للنقاش حول اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "لم أتحدث مع دي بروينه، لكن النادي أخبرني أنه لم يصله أي عرض. لا أعلم ما الذي سيحدث لكني أتمنى استمراره. الأمر يعود له الآن، لكن ما قيل لي أنه سيستمر".

يُشار إلى أن صاحب الـ33 عامًا كان من أهداف الدوري السعودي صيف 2023 لكنه فضل البقاء في الدوري الإنجليزي.