أخبار الاتحاد اليوم | العميد مهدد بعقوبات دولية .. وتجهيز "ليلة وفاء" أخرى!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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رسالة غير مباشرة للسعودية .. فينيسيوس جونيور يتحدث عن مستقبله ويعلن التحدي بعد "هاتريك" دورتموند

تحدث الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن مستقبله؛ في ظل ربط اسمه بشكل مستمر، بالرحيل والانتقال إلى الملاعب السعودية. "اقرأ التفاصيل"

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بعد تلك الخاصة بالرؤساء .. الاتحاد يُجهز لـ "ليلة وفاء" أخرى في دوري روشن

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تخطيط إدارة الاتحاد لإقامة "ليلة وفاء" أخرى خلال إحدى مباريات الفريق في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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الإعلان خلال أيام .. الاتحاد في مفاوضات متقدمة لفسخ عقد أحد أجانبه

بات الاتحاد قريبًا من فسخ عقد أحد أجانبه ليتخلص من عبء تحمله من بداية الموسم الجاري، وذلك حسبما أفاد الصحفي ماتيو موريتو. "اقرأ التفاصيل"

وسط ترقب سعودي .. دي بروينه يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي ويختار وجهته الجديدة

حسم كيفن دي بروينه مستقبله مع ناديه مانشستر سيتي، حيث قرر، حسبما أفاد الصحفي ساشا تافوليري، عدم تجديد عقده واختار بالفعل وجهته الجديدة. "اقرأ التفاصيل"

"الاتحاد مهدد بعقوبات دولية!" .. الكشف عن موقف العميد القانوني بعد أزمة لويز فيليبي

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات نادي الاتحاد السعودي، مهددًا بـ"عقوبات دولية" خلال الفترة القادمة؛ بسبب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم "الأجانب". "اقرأ التفاصيل"