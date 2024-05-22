أخبار الاتحاد اليوم | الاقتراب من خليفة جاياردو .. وقرار إداري لإيقاف إصابات النمور

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء 22 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء 22 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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قرار مهم من الاتحاد للقضاء على الإصابات

كشف "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" عن أن نادي الاتحاد قرر أن يكون الجهاز الطبي والتأهيلي منعزل بشكل كامل عن طاقم التدريب.

وسيقوم نادي الاتحاد باختيار الجهاز الطبي والتأهيلي، وليس المدرب القادم في الموسم المقبل.

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ضمك يعيد لاعب الاتحاد المعار إلى جدة

قرر نادي ضمك السماح لعبد العزيز البيشي لاعب نادي الاتحاد بصفوف الفريق، بالعودة مرة أخرى إلى جدة.

وأشار "الميدان الرياضي" إلى أن نادي ضمك وافق على عودة البيشي إلى جدة، لعدم الحاجة لخدماته في آخر جولتين في بطولة دوري روشن السعودي.

"قد ينضم إلى الاتحاد والنصر في الصورة أيضًا!" .. نجم مانشستر سيتي يقترب من الرحيل

أخيرًا.. تلقى نادي الاتحاد السعودي، خبرًا سارًا؛ وذلك بعد العديد من الصدمات، طوال الموسم الحالي 2023-2024، مع الجدل بشأن الاستعدادات للعام الرياضي القادم. "اقرأ التفاصيل"

خليفة مارسيلو جاياردو .. اجتماع منتظر يقرب الاتحاد من مدرب "السلوك المشين"!

اتخذ مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، خطوة جديدة؛ من أجل إغلاق ملف المدرب العالمي، الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم. "اقرأ التفاصيل"

مقاتل الأهلي مع مسمار الاتحاد وأسد الهلال .. أفضل صفقات دوري روشن 2023-24 "قولًا وفعلًا"

أخيرًا نحن على مشارف انتهاء موسم الثورتين الصيفية والشتوية الكبيرتين في دوري روشن السعودي؛ الموسم الذي قدمت به السعودية درسًا للعالم أجمع بأنها قادمة وبقوة على مستوى الصفقات والمنافسة. "اقرأ التفاصيل"

"إذا كنت مشجعًا للاتحاد تُسرع اللقطة وإن كنت هلاليًا تفعل العكس".. اتهام خطير من مورينيو لحكام الفار!

بدا المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، غير سعيد بطريقة استخدام تقنية الفيديو في ملاعب كرة القدم، خلال السنوات الماضية. "اقرأ التفاصيل"

وسط اهتمام النصر والاتحاد .. عرض غريب وصادم للتعاقد مع دي بروينه!

عرض صادم وغير متوقع تلقاه صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه، من أجل الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

بعد الاجتماع مع "الاستقطاب" .. حقيقة انتقال محترف الاتحاد إلى النصر في الصيفية

عقد مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، بقيادة الرئيس التنفيذي البرتغالي دومينجوس سواريز، اجتماعًا مع لجنة الاستقطاب؛ لمناقشة خطة الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

"الفضيحة عارية لا تجد من يسترها!" .. تشكيك جديد في ألقاب الهلال بعد تصريحات جوزيه مورينيو

لم تمر تصريحات المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال قمة الاتزان الرقمي "سينك"، التي أقيمت في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، مرور الكرام. "اقرأ التفاصيل"

حلم بلانيس الكبير .. الاتحاد قد يتراجع عن التعاقد مع أليجري ومورينيو لـ"عيون هذا المدرب"!

منذ عدة أيام والثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو وماسيميليانو أليجري، يرتبطان بإمكانية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

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