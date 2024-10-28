أخبار الاتحاد اليوم | شراحيلي لن يعود قريبًا .. ووصف ساخر لبطولات العميد في آسيا بـ"دورات رمضانية"

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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تطورات تأهيل ثنائي الاتحاد .. ولوران بلان يغيب الأساسيين!
يواصل ثنائي الاتحاد المُصاب أحمد شراحيلي ودانيلو بيريرا، برنامجهما التأهيلي، من أجل العودة للمباريات، فيما لا يزال شراحيلي بحاجة لوقت أطول من أجل العودة للمران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد غياب طويل عن الملاعب منذ سبتمبر 2023.
وذكرت صحيفة "الجزيرة" أن المدير الفني الفرنسي لوران بلان، يدرس إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين عن مباراة الاتحاد والجندل، اليوم، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، من أجل الاستعداد لديربي الأهلي، الخميس المُقبل، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
وتأهل الاتحاد إلى ثمن نهائي كأس الملك، بعد فوزه على العين بثلاثية نظيفة، فيما حقق الجندل كبرى مفاجآت الموسم، بإقصاء الأهلي من أغلى الكؤوس، بالفوز عليه (2-1) في دور الـ32.
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"أحضر أوراوا والاتحاد سيفوز عليه" .. رد ساخر على عبدالله فلاته بعد التقليل من إنجاز الهلال الآسيوي!
وجه الناقد الرياضي عبد الله فلاته، تصريحًا مثيرًا حول نادي الهلال، والذي وصفه بأنه ليس محور العالم، وإذا التقى الاتحاد بأوراوا الياباني، لفاز بالبطولة الآسيوية.
"كريم بنزيما أفضل من كريستيانو رونالدو" .. هداف النصر يتراجع أمام قائد الاتحاد لهذا السبب!
أكد الناقد الرياضي نهاري آل فاضل، أن الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، كاشفًا عن سر أفضلية بنزيما في مباريات الموسم الجاري على هداف دوري روشن السعودي.
"كلمات تركي آل الشيخ دفعتني للاستقالة واتحاد الكرة يخاف من إعلام الأندية" .. رئيس لجنة التوثيق السابق يثير الجدل!
كشف تركي الخليوي، رئيس لجنة توثيق البطولات السابق، عن تفاصيل مثيرة للجدل، حول كلمات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وهيئة الرياضة سابقًا، التي دفعته إلى تقديم استقالته، كاشفًا عن أزمة كبرى يرتكبها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تجاه الأندية.
موعد مباراة الاتحاد والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة أمام الجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
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كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والجندل في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت...
"الاتحاد محسود" .. لؤي مشعبي يحذر اللاعبين من الانشغال بالأهلي قبل مواجهة الجندل!
رفض لؤي مشعبي، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، الحديث عن مواجهة الديربي المُرتقبة أمام الأهلي، يوم الخميس المُقبل، مؤكدًا أن تركيز الفريق منصبّ حاليًا على مباراة الجندل في كأس الملك.