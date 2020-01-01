تشيلسي يعرض 30 مليوناً للحصول على نجم أتالانتا

اللاعب يقدم موسماً خارقاً مع فريقه الإيطالي

أفادت تقارير في إيطاليا بتقدم تشيلسي بعرض مالي ضخم للتعاقد مع نجم أتالانتا الألماني روبن جوسينس خلال موسم انتقالات يناير الجاري.

جوسينس يعد من أبرز لاعبي أتالانتا في الموسم الجاري رغم مركزه كظهير أيسر، إذ سجل حتى الآن ثمانية أهداف وصنع أربعة بكل المسابقات.

"توتوسبورت" أوضحت أن تشيلسي معجب باللاعب الألماني، وأنه تقدم بعرضاً رسمياً لضمه في انتقالات يناير الحالية مقابل مبلغ في حدود 25-30 مليون يورو.

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وأضافت الصحيفة أن أتالانتا رفض عرض النادي اللندني لكونه يعتبر اللاعب ليس للبيع، على الأقل في الوقت الراهن، في ظل سعيه للاستمرار في المنافسة محلياً وأوروبياً.

ويعاني تشيلسي دفاعياً من الجبهة اليسرى، ويلجأ المدرب فرانك لامبارد لتوظيف سيزار أزبيليكويتا بالمركز على حساب الثنائي إمرسون بالميري وماركوس ألونسو.

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وتألق جوسينس مساء السبت في انتصار أتالانتا بسباعية نظيفة على تورينو، وسجل هدفاً في اللقاء الذي أُقيم لحساب السيري آ.