أخبار الانتقالات: صراع محتدم بين برشلونة وريال مدريد والكشف عن نادي ماني الجديد

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020.

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أخبار سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020:​

ريال مدريد يعرض مقايضة يوفيتش برويز

يسعى نادي ريال مدريد بكل ما أوتي من قوة للحصول على خدمات اللاعب الإسباني فابيان رويز نجم وسط ملعب فريق نابولي .

وعلم جول.كوم أن ريال مدريد يسعى لتخفيض سعر الصفقة عن طريق إدخال اللاعب الصربي لوكا يوفيتش فيها، حيث سيحتاج فريق نابولي لمهاجم في الموسم المقبل.

وتقدر القيمة السوقية لفابيان رويز بحوالي 50 مليون يورو، كانت هي القيمة التي ضمه بها ريال مدريد مع بداية الموسم الجاري.

مانشستر يونايتد يسعى خلف جواو فيليكس

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي جواو فيليكس من صفوف أتلتيكو مدريد .

وأوضحت التقارير أن أتلتيكو مدريد لن يقبل ببيع اللاعب في الوقت الحالي، بالأخص مع بداية تألقه وتأقلمه في صفوف النادي، وللقيمة المالية الكبيرة التي دفعها فيه والتي تجاوزت الشرط الجزائي بسبب عدم قدرتهم على دفعه بشكل كامل على دفعة واحدة.

في المقابل أكدت أن وكيل اللاعب جورج مينديش قد تواصل بالفعل مع مانشستر يونايتد، وسيبدأ في ممارسة الضغط على أتلتيكو مدريد للموافقة على الصفقة المنتظرة.

برشلونة وريال مدريد يتصارعان على تيمو فيرنر

يحاول برشلونة وريال مدريد دعم خط الهجوم لديهما خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل بالعديد من الأهداف المحتملة التي تناولتها الأنباء في الأيام الماضية.

وانضم لخطط برشلونة وريال مدريد البديلة هذا الأسبوع اللاعب تيمو فيرنر مهاجم فريق لايبزيج الألماني بحسب ما أكدت مصادر داخل الناديين لجول.كوم.

ولم يتقدم برشلونة أو ريال مدريد بأي عروض حتى الآن لنادي لايبزيج وهو ما أكده رئيس النادي قبل أيام في تصريحات صحفية، حيث أكد على رغبته في استمرار اللاعب معه خلال الفترة المقبلة.

ساديو ماني يرفض الرحيل عن ليفربول إلا لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن تمسك النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول بالاستمرار رفقة الريدز خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" والتي أكدت أن ماني قرر الاستمرار مع الريدز إلا في حالة تقديم ريال مدريد عرضًا لضمه.

وأوضحت المجلة أن اللاعب سعيد في صفوف الريدز لكن اللعب في صفوف ريال مدريد يعد أمرًا مختلفًا بالنسبة له، وكذلك بالنسبة لناديه ليفربول الذي لن يستطيع اقناعه بالاستمرار لو أراده الملكي.

بوروسيا دورتموند ينافس نيوكاسل وإنتر على فيدال

كشف رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، عن أن لاعبه أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، يحظى باهتمام كبير من بوروسيا دورتموند من أجل ضمه إلى سيجنال إيدونا بارك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

"على حد علمي، فهناك فرصة لأن يعود مرة أخرى إلى إيطاليا. دورتموند أيضًا كان مهتم به جدًا مؤخرًا، ولكن لا يوجد شيء ملموس حتى الآن، علينا أن نتحلى بالصبر للتوصل إلى القرار النهائي.".

نيوكاسل يونايتد كان آخر الأندية المهتمة بضم فيدال بعد شراء صندق الاستثمار السعودي للنادي ورغبتهم في ضم لاعبين من طراز رفيع، مع تأكيدات أن صاحب الـ32 عامًا سيرحب بتلك الخطوة حال وصول ماسيميليانو أليجري للقيادة الفنية في سانت جيمس بارك.

يوفنتوس يصعد مطاردة ميليك

قالت توتوسبورت أن يوفنتوس بدأ في تكثيف مطاردته لأركاديوش ميليك من أجل ضمه في سوق انتقالات الصيف.

وبحسب التقارير فإن البيانكونيري مستعد بإدراج فيديريكو بيرنارديسكي في الصفقة إذا لزم الأمر، والدخول في صفقة تبادلية مع نابولي .

ديمبيلي يستفسر عن مانشستر يونايتد من مارسيال

بحسب سبورت الكتالونية فإن عثمان ديمبيلي جناح برشلونة قد استفسر عن الحياة في مانشستر يونايتد من زميله في منتخب فرنسا أنتوني مارسيال.

جاء ذلك خلال حديث مطول بين اللاعبين، تحدث فيه نجم بوروسيا دورتموند السابق عن إمكانية رحيله عن الكامب نو في ميركاتو الصيف.

إنتر يجهز عرضًا لمويس كين

يجهز الإنتر عرضًا لضم مهاجم إيفرتون مويس كين في سوق الانتقالات الصيفية، وذلك وفقًا لتقارير نشرت على إكسبريس.

ويرى أنطونيو كونتي في لاعب يوفنتوس السابق الرجل المناسب لخلافة لاوتارو مارتينيز، والذي يبدو قريبًا من الانضمام لبرشلونة مع بداية الميركاتو.

آرسنال يستفسر من فالنسيا عن رودريجو

بحسب صحيفة ميرور فإن آرسنال تواصل مع فالنسيا من أجل مناقشة إمكانية ضم رودريجو مورينو في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ويحتاج الجنرز إلى أكثر من مهاجم في الميركاتو القادم، وذلك مع كثرة الأخبار التي تشير إلى قرب رحيل الثنائي أوباميانج ولاكازيت.

جدير بالذكر أن المدفعجية مستعدون لدفع 50 مليون جنيه استرليني من أجل ضم نجم الخفافيش.

يوفنتوس يدرس بيع دي شيليو

قد يفتح يوفنتوس الباب أمام ماتيا دي شيليو للرحيل مع فتح سوق الانتقالات، حيث أنه يبدي استعداد مبدأي لسماع العروض بشأن اللاعب، وذلك وفقًا لما جاء في كالتشيو ميركاتو.

ولايزال متبقي موسمين في عقد اللاعب مع البيانكونيري، لكن هناك اهتمام به من جانب باريس سان جيرمان وفالنسيا .

على خاميس رودريجيز الانضمام لمانشستر يونايتد

قال فاوستينو أسبريلا أن خاميس رودريجيز عليه أن يستهدف الرحيل لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعد فشله في حجز مقعد أساسي له مع ريال مدريد منذ عودته من رحلة الإعارة في بايرن ميونخ.

وقال مواطن لاعب الميرينجي لمحطة بلو راديو الكولومبية: " مانشستر يونايتد مكان جيد لخاميس"، وأضاف: "لقد مضى وقت طويل منذ آخر لقب فاز به الفريق، وهو يعد العدة الآن لبناء فريق للمستقبل".

واستطرد: "يمتلكون لاعبون رائعين، مثل خوان ماتا الذي تشبه طريقة لعبه طريقة رودريجيز، ورغم مهارته واندماجه مع الفريق، أعتقد أن فرصة خاميس ستكون جيدة".

مانشستر يونايتد يرغب في ضم سانشو وكين وجريليش

ادعى ألان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي السابق، أن مانشستر يونايتد يخطط لضم جادون سانشو وهاري كين وجاك جريليش في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

منذ أن غادر السير أليكس فيرجسون في عام 2013 ، كافح اليونايتد للحصول على الدوري، لكن أفضل مركز حصل عليه كان المركز الثاني بعيدًا عن مانشستر سيتي في 2017-18، في حين أنه لم يكن منافسًا في دوري أبطال أوروبا أيضًا.

ومع وضع فيروس كورونا الذي أثر على كرة القدم، يرى شيرار أن فرصة مان يونايتد سانحةً للانقضاض على أهدافه وضمها.

ميسي سيعتزل في برشلونة

سيسك فابريجاس مقتنع بأن ليونيل ميسي سينهي مسيرته كلاعب النادي الواحد وسيعتزل في برشلونة .

انتقل الأرجنتيني إلى إسبانيا في سن 13 عامًا ، وكان في كامب نو منذ ذلك الحين ، محطماً الأرقام القياسية التي لا تعد ولا تحصى حيث قاد أحد أكبر الفرق في تاريخ النادي.

ولكن ، في الآونة الأخيرة ، كان هناك غموض بأن كل شيء ليس على ما يرام بين ميسي والبلوجرانا، وخرجت تقارير تشير إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي في سوق الانتقالات، لكنها كانت قبل حظر دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك ، ليس هناك شك في ذهن فابريجاس أن زميله السابق وصديقه المقرب سيخرج في كامب نو.