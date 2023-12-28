في انتظار الرسمي .. "الآسيوي" يغير مواعيد دوري الأبطال بعد الغضب السعودي الكبير

مواعيد دوري أبطال آسيا أثارت جدلًا كبيرًا في الساعات الماضية

غضب كبير اجتاح الثلاثي السعودي الهلال والنصر والاتحاد؛ بسبب مواعيد مباريات دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

قرعة دور الـ16 من البطولة الآسيوية؛ أسفرت عن مواجهة سعودية بين النصر والفيحاء، على أن يقابل الهلال نظيره الإيراني سبهان أصفهان، في الوقت الذي يضرب فيه الاتحاد موعدًا مع ناساف كارشي الأوزباكي.

وحدد الاتحاد القاري للعبة، يوم 12 فبراير القادم، موعدًا لانطلاق مباريات دور الـ16؛ وهو ما أغضب الأندية السعودية تحديدًا؛ لأنها تأتي بعد يومين فقط، من نهاية كأس آسيا للمنتخبات.

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وفي هذا السياق.. نقلت فضائية "الإخبارية الرياضية"، عن مصدر خاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغيير مواعيد مباريات دور الـ16 من مسابقة دوري الأبطال.

المصدر أعلن إقامة مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024، يومي 19 و20 فبراير القادم؛ بدلًا من الموعد القديم "12 من نفس الشهر".

وكشف عن أن مباريات الإياب لنفس الدور، من المسابقة الأكبر للأندية في القارة الآسيوية، ستقام يومي 26 و27 فبراير من العام 2024.