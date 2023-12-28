مواجهة سعودية خالصة والهلال أمام اختبار صعب .. قرعة دوري أبطال آسيا 2023-2024

تعرف على نتائج قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024

أجريت قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا اليوم الخميس، والتي أسفرت عن مواجهات قوية للغاية.

وتأهل إلى دور الـ16 من الغرب 5 أندية في المستوى الأول وهم: "الهلال والاتحاد والعين والنصر وناساف الأوزبكي"، حيث تصدروا للمجموعات الخمسة.

وفي المستوى الثاني يتواجد 3 أندية وهم: "سباهان الإيراني ونافباخور الأوزبكي والفيحاء السعودي".

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وفي أندية الشرق تأهل بالمستوى الأول 5 أندية وهم: "بانكوك التايلندي، يوكوهاما الياباني، فنفوريت كوفو الياباني، كاوازاكي الياباني، بوهانج ستيلرز الكوري"، وفي المستوى الثاني: "جونبوك هيونداي الكوري، شاندونج الصيني، أولسان هيونداي الياباني".

وسيتم تحويل فريقًا من المستوى الأول إلى المستوى الثاني عن طريق القرعة، حتى تتم عملية التوازن ليكون هناك 4 أندية في كل مستوى، ومن ثم ستقام القرعة لتشهد 4 مواجهات.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 أيام: 12-14 فبراير للذهاب و19-21 للإياب، ومباريات ربع النهائي: 4-6 مارس 2024 للذهاب و 11-13 مارس للعودة، ونصف النهائي أيام: 16-17 أبريل للذهاب و23-24 أبريل للعودة، ومباراتي النهائي: الذهاب سيقام يوم 11 مايو 2024، والعودة 18 مايو 2024.

وجاءت نتائج القرعة لفرق الغرب كالآتي..

تحول فريق ناساف الأوزبكي من المستوى الأول إلى الثاني في مجموعة الغرب، بعد أن أجريت القرعة حتى يحدث عملية التوازن قبل إجراء قرعة دور الـ16.

ناساف الأوزبكي في مواجهة العين

الفيحاء في مواجهة النصر

سباهان في مواجهة الهلال

نافباخور في مواجهة الاتحاد

وأما عن قرعة فرق الشرق جاءت كالآتي..

تحول نادي بانكوك التايلندي إلى المستوى الثاني، بعد أن تم إجراء القرعة.

جيونبوك هيونداي في مواجهة بوهانج ستيلرز

أولسان هيونداي في مواجهة فنفوريت كوفو

شاندونج في مواجهة كاوازاكي

بانكوك في مواجهة يوكوهاما