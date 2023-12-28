مواعيد دوري أبطال آسيا تضع الأندية السعودية في ورطة!

البطولات القارية تورط الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث وضعت مواعيدها الأندية المشاركة فيها في ورطة حقيقية.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، يومي 12 و14 فبراير 2024، بعد أن كشف الاتحاد الآسيوي عن مواعيدها.

ولكن تلك المواعيد ستضع الأندية السعودية في ورطة، وذلك بطولتي كأس أمم إفريقيا وكأس آسيا، ولاعبي تلك الأندية الذين سيشاركون في البطولتين.

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ونهائي كأس أمم آسيا سيكون يوم 10 فبراير، ونهائي كأس إفريقيا سيكون 11 فبراير، حيث سيخسر الهلال المغربي ياسين بونو أو السنغالي خاليدو كوليبالي حال وصول أحد المنتخبين المغربي أو السنغالي أو كلاهما إلى نهائي البطولة.

كما سيخسر النصر السنغالي ساديو ماني والإيفواري سيكو فوفانا، حال وصول السنغال وكوت ديفوار لنهائي إفريقيا، ونفس الأمر بالنسبة لنادي الاتحاد الذي يضم المصري أحمد حجازي، حال وصول الفراعنة للنهائي.

والورطة الأكبر ستكون في وصول المنتخب السعودي إلى نهائي كأس أمم آسيا 2023، لأن الأندية السعودية المشاركة بدوري الأبطال "الهلال، النصر، الاتحاد، الفيحاء"، سيخسرون جميع اللاعبين المحليين، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.