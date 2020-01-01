دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وسم "اسأل جيوفينكو" يثير الجدل في السعودية .. ما القصة وأبرز التغريدات؟

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جيوفينكو
الهاشتاج مثار حديث عشاق الكرة السعودية عبر السوشيال ميديا

تواجد وسم #اسأل_جيوفينكو في قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية، بعدما تم تداوله بقوة من جماهير الكرة السعودية خاصة عشاق الهلال .

وظهر "الهاشتاج" على تويتر بعد إعلان وزارة الرياضة السعودية استئناف النشاط الرياضي ومن ثم إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الرابع من أغسطس القادم.

 

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    ويعود سبب إطلاق هذا الوسم مع الإعلان عن موعد عودة الدوري لتصريحات سيباستيان جيوفينكو خلال إبريل الماضي والتي تحدث خلالها عن الأوضاع في السعودية في ظل أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

    وقد قال يومها "أنا بخير، والأمور جيدة في السعودية، المسؤولون هناك أخبرونا أن عودة الدوري السعودي ستكون في يوليو أو أغسطس القادمين".

    الجمهور السعودي وخاصة عُشاق الهلال أطلقوا هذا الوسم للسخرية من معرفة جيوفينكو لموعد عودة الدوري السعودي وكذلك للسخرية من منافسيهم الذين كانوا يرفضون عودة الدوري ويتحدثون عن إلغائه خاصة جمهور وإعلاميي النصر .

    وقد تداول عدد من الإعلاميين الوسم، منهم عبد العزيز المريسل الإعلامي المعروف بتشجيعه للنصر والذي وجه سؤالًا للاعب الإيطالي حول مستقبله.

    وفيما يلي مجموعة من أبرز التغريدات التي تناولت وسم #اسأل_جيوفينكو

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